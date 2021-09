Max Verstappen sur le penalty de Sotchi, “rien n’est perdu”

in

En route pour la Russie avec une pénalité de trois places sur la grille, Max Verstappen a déclaré que “rien n’était perdu” et qu’il tenterait de tirer le meilleur parti du week-end.

Blâmé par les commissaires sportifs pour l’accident à mi-course qui a mis Lewis Hamilton et lui dans le gravier et hors du Grand Prix d’Italie, Verstappen a écopé d’une pénalité de trois places sur la grille pour la prochaine course, Sotchi.

Même si le pilote Red Bull parvient à décrocher la pole position sur ce qui a été une piste dominée par Mercedes, il partira de la deuxième ligne de la grille.

Cela laisse potentiellement Hamilton avec un objectif ouvert pour remporter la victoire et reprendre la tête du championnat des pilotes.

Verstappen, qui détient un mince avantage de cinq points sur son rival pour le titre, insiste sur le fait que tout n’est pas perdu.

“Le penalty n’est bien sûr pas idéal mais rien n’est perdu”, a-t-il déclaré, “c’est comme ça que je le vois.

« En ce qui concerne le Championnat Pilotes, nous avons encore beaucoup de courses devant nous et c’est une très petite marge.

“Nous allons essayer de tirer le meilleur parti du week-end et de travailler avec le package que nous avons.”

Quant à sa collision avec Hamilton à Monza, leur deuxième grosse chute de cette saison, Verstappen pense toujours qu’il s’agissait d’un “incident de course” mais que sa punition est ce qu’elle est.

“Je pense que vous pouvez réfléchir tout ce que vous voulez”, a-t-il déclaré, “mais il est important de regarder vers l’avenir et de continuer à pousser.

« Je pense toujours qu’il s’agissait d’un incident de course, mais nous avons écopé d’une pénalité de trois places sur la grille et nous n’avons plus qu’à travailler dessus maintenant.

“La course à Monza n’était définitivement pas notre jour pour de nombreuses raisons, mais maintenant je prévois juste d’attendre avec impatience Sotchi.”

Red Bull n’a pas encore remporté de victoire à l’Autodrom de Sotchi, Mercedes dominant depuis le retour de la Formule 1 en Russie en 2014.

Avec sept victoires consécutives, la dernière étant la victoire de Valtteri Bottas en 2020 par huit secondes sur Verstappen, c’est l’équipe de Brackley qui se dirige vers la Russie en tant que favorite pour la victoire.

Verstappen pense que Red Bull a une chance cette saison de mettre fin à la course de Mercedes.

“C’était génial de terminer deuxième l’an dernier à Sotchi, d’autant plus que cela n’a jamais été une bonne piste pour nous en tant qu’équipe”, a-t-il déclaré.

« Nous avons été plus compétitifs cette année et nous avons un meilleur package pour le moment, il sera donc intéressant de voir à quel point nous pouvons être compétitifs cette année.

« Ce sera bien sûr complètement différent de Monza et il semble qu’il pourrait y avoir de la pluie ce week-end.

“La piste elle-même et le tracé sont complètement différents des courses précédentes, donc j’ai vraiment hâte d’y retourner et de voir ce que nous pouvons faire.”

