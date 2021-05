Max Verstappen sûr que Charles Leclerc ne s’est pas écrasé exprès

Max Verstappen sentait qu’il était en pole position à Monaco, mais a dégagé Charles Leclerc de toute suggestion de chute délibérée.



En 2006, nous avons vu Michael Schumacher garer sa Ferrari à Rascasse, remportant la pole position du GP de Monaco 2006.

On a vraiment eu l’impression que l’histoire se répète alors lorsque Leclerc a mis sa SF21 à la poubelle dans les dernières étapes de la Q3 lors de la mise en scène 2021, un accident qui a ruiné le tour de Verstappen et a assuré une première pole pour Leclerc dans son Monaco natal.

Mais Verstappen ne pense pas qu’il y ait eu quoi que ce soit de délibéré de Leclerc.

«Nous avions tout mis sur cette dernière manche», a-t-il déclaré aux journalistes du Circuit de Monaco.

«Avec un tour rapide, une course lente et encore une fois rapide. Ensuite, les pneus sont tout simplement à leur meilleur. J’avais déjà fait un bon tour directement des stands, mais je savais qu’il restait encore quatre dixièmes.

«J’étais déjà un dixième et demi de moins que mon temps quand je suis entré dans le tunnel et je savais que les virages 10 et 11 n’étaient pas bons lors de ma première descente. La voiture ne rentra pas alors. Maintenant, la prise était complètement différente, beaucoup plus d’adhérence. Quand ce drapeau rouge est arrivé, c’était très décevant.

«Nous savions que c’était la meilleure stratégie. Nous avons été les plus rapides en Q1, mais aussi en Q2 nous aurions terminé plus rapidement si je n’avais pas dû interrompre mon dernier tour. Nous avons vu une petite crevaison dans un pneu, je ne pouvais donc pas continuer.

«Dans l’ensemble, tout est très positif, mais je n’ai pas vraiment pu le montrer. Il est toujours préférable de commencer en premier, mais je ne pense pas que nous n’étions que les deuxièmes les plus rapides aujourd’hui. C’est donc aussi une déception. C’est aussi la course qu’il y aura un drapeau rouge, Charles ne le fait pas exprès.

Alors que Verstappen avait vraiment le rythme en dessous de lui pour la pole, on ne pouvait pas en dire autant de Sergio Perez dans l’autre Red Bull.

Autour de Monaco, un écart d’une seconde avec votre coéquipier est extrêmement préoccupant, mais c’est une lourde défaite dont Perez doit rapidement passer alors qu’il se prépare à partir de la P9.

«C’était un cauchemar Q3», a-t-il déclaré aux journalistes.

«Je faisais de bons progrès et malheureusement en Q3, nous avons changé d’approche avec le réchauffement du pneu, ce qui, combiné au refroidissement de la piste, nous a probablement affectés massivement.

«Ma première manche était juste compromise avec ça, puis dans la seconde c’était assez difficile, le tour se passait bien jusqu’à la dernière chicane, j’ai perdu un peu, puis j’ai eu du trafic et vers la fin du tour, j’ai brossé le mur.

«Et je pense qu’avec Seb [Vettel] et l’Alfa Romeo j’ai perdu le tour dans le dernier secteur.

