Max Verstappen dit que tout est pardonné entre lui et Lewis Hamilton après leurs collisions dramatiques à Silverstone et Monza.

Les protagonistes du Championnat du Monde se sont « réunis », selon les propres mots de Verstappen, lors des Grands Prix de Grande-Bretagne et d’Italie, chacun étant reconnu coupable une fois par les commissaires sportifs.

Inévitablement, ces incidents semblaient mettre à rude épreuve les relations entre les deux pilotes, Verstappen ne vérifiant pas le bien-être de Hamilton à Monza, s’éloignant alors que le septuple champion restait dans sa voiture.

Hamilton a déclaré qu’il avait téléphoné au Néerlandais après son impact 51G avec la barrière à Silverstone pour essayer de purifier l’air, mais ne l’a pas fait après Monza.

Cependant, le pilote Red Bull a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de mauvais sentiment persistant entre le duo, qui pourrait être prêt pour une autre bataille serrée lors du Grand Prix des États-Unis sur le Circuit des Amériques.

« Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois et nous n’étions pas contents l’un de l’autre », a déclaré Verstappen dans une interview avec l’agence de presse PA à Austin.

« Mais quelques courses plus tard, vous pouvez nous voir assis ensemble en conférence de presse et rire à nouveau les uns avec les autres, et c’est ainsi que se déroule la course.

«Beaucoup de gens vous regardent et évaluent la rivalité, mais en fin de compte, ce n’est pas si mal que ça.

«Personne ne cherche à se rassembler dans une course, mais malheureusement, ces choses arrivent. Ils se sont produits en karting et ils se sont produits en Formule 1.

«Nous avons tous ces moments où nous avons des moments difficiles avec quelqu’un, mais nous sommes des êtres humains. Nous avançons et nous pardonnons.

Verstappen a également contesté la récente affirmation de Timo Glock selon laquelle il y a quelques années, lorsqu’il était moins mature, il aurait éliminé l’altercation physique de la voiture.

Après le Grand Prix du Brésil 2018, Verstappen a poussé à plusieurs reprises Esteban Ocon à la poitrine après que le couple se soit heurté à la piste et a été condamné à purger deux jours de « service public » en guise de punition.

« J’ai vieilli et j’ai plus d’expérience, mais je ne pense pas nécessairement que j’aurais frappé Lewis », a déclaré le joueur de 24 ans.

« C’est juste que vous expérimentez plus de choses et que vous apprenez à mieux gérer le sport – c’est juste un processus naturel.

« J’ai été très détendu toute l’année. Je ne peux pas parler pour Lewis mais de mon côté, il n’y a pas vraiment de pression supplémentaire.