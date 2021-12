Max Verstappen sur sa « très bonne amitié » avec Fernando Alonso

Max Verstappen dit qu’il a une « très bonne amitié » avec Fernando Alonso et que c’est « vraiment agréable » de lui parler.

l’espagnol a souvent parlé positivement du pilote Red Bull, louant son style et admettant qu’il préférerait voir le Néerlandais plutôt que Lewis Hamilton remporter le titre 2021.

Verstappen a été complémentaire à la Alpin homme aussi, partageant des souvenirs de le regarder courir grandir, et il dit que les deux sont devenus de bons amis.

« En ce moment, j’ai une très bonne amitié avec Fernando parce que déjà, quand j’étais encore en karting, j’aimais beaucoup son style », a déclaré le joueur de 24 ans dans une interview sur le VoitureSuivant Chaîne Youtube.

« Il est aussi ‘ne jamais abandonner’ et un vrai combattant. Bien sûr, malheureusement, ces dernières années, il n’a pas pu le faire à l’avant, simplement parce qu’il n’a pas la voiture.

«Mais j’aime son attitude. Il est vraiment en feu. Et aussi son dynamisme et sa motivation à son âge, d’être toujours là en Formule 1, de vouloir être là plus longtemps, et il veut toujours gagner.

« Il veut toujours faire de son mieux [he can]. Pour moi, c’est vraiment agréable à voir.

alonso disant que verstappen remporter le titre est la justice 😎 pic.twitter.com/QGNu83iPvD – CheeseRTG 🇲🇾 (@Anto_Szn) 13 décembre 2021

Les deux ont couru sur la même grille en quatre saisons depuis que Verstappen a rejoint le sport en 2015, mais pendant la grande majorité de ce temps, il se battait à l’avant du terrain tandis qu’Alonso était au mieux dans le peloton du milieu de terrain.

Compte tenu de cela, ils se sont rarement affrontés sur une piste, facilitant ainsi le maintien d’une telle amitié entre eux.

Verstappen admet que les choses seront différentes si le joueur de 40 ans dispose de la machine pour le combattre pour des victoires ou des titres la saison prochaine ou au-delà, mais espère néanmoins que le pilote Alpine pourra faire comme il le mérite.

« Bien sûr, alors c’est une autre histoire », a-t-il déclaré.

«Mais nous nous respecterons toujours beaucoup, mais j’aimerais le revoir à l’avant, vous savez. Il le mérite vraiment et bien sûr, il est double champion du monde.

« Mais comme je l’ai dit, c’est aussi très agréable de simplement lui parler et de voir comment il pense aux situations. »