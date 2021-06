Max Verstappen surpris par un avantage de rythme sur Mercedes

Max Verstappen a admis qu’il ne s’attendait pas à ce que le rythme de son équipe soit aussi fort que lors des qualifications pour le Grand Prix de France.

Étant donné qu’ils avaient remporté les deux seules courses du Paul Ricard depuis son retour au calendrier en 2018 et verrouillé la première ligne des qualifications à chaque fois, Mercedes était le grand favori pour reprendre la pole position cette fois-ci.

Cependant, Verstappen est finalement allé plus vite que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas en Q3, et avec une marge décente également, battant le Britannique de plus de deux dixièmes.

Malgré le fait qu’il ait également dominé les FP2 et FP3 auparavant, Verstappen a été surpris de voir à quel point les choses se sont bien passées pour lui.

“Ce n’a traditionnellement pas été une piste incroyable pour nous, donc de le mettre en pole ici, nous en sommes très heureux”, a-t-il déclaré.

“Je savais que ça allait être mieux que la dernière fois que nous étions ici [in 2019], mais ce bon, je ne m’y attendais pas.

“C’est donc bien sûr très prometteur pour nous et bien sûr, nous devons simplement continuer, continuer à pousser, essayer de faire mieux.”

“Je pense qu’à partir d’hier, FP2, nous avons fait un bon pas en avant, et cela s’est poursuivi aujourd’hui. Bien sûr, les conditions en FP3 étaient un peu différentes, mais nous avons montré à nouveau en qualifications que nous avions un bon rythme, donc nous en sommes très satisfaits.

Le coéquipier de Verstappen Sergio Perez n’a pas vraiment apprécié une aussi bonne journée que le Néerlandais, n’ayant pas réussi à battre l’une ou l’autre Mercedes en Q3 après avoir été légèrement large dans son tour lancé et avoir perdu du temps.

Néanmoins, il a quand même réussi à s’assurer la 4e place juste derrière Hamilton et Bottas, et étant donné qu’il a connu de bons départs cette saison, il imagine ses chances de dépasser au moins l’un d’entre eux dans le premier tour le jour de la course.

“Il y a beaucoup à jouer pour demain”, a déclaré l’homme Red Bull après la séance.

« Il y a une longue course devant nous et je pense que nous pouvons certainement avoir une course solide et pousser les Mercs dès le premier tour.

« Mes départs ont été très bons, donc j’espère que je pourrai obtenir quelques positions et ensuite gérer notre course à partir de là.

