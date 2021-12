Max Verstappen « très chanceux » dans le dernier tour, mais pas la saison

Le président de la FIA, Jean Todt, a déclaré que Max Verstappen avait remporté le titre en 2021 dans des circonstances heureuses, mais qu’il le méritait sur la base de sa saison complète.

Lewis Hamilton semblait avoir un huitième titre record à sa portée, jusqu’à ce que Nicholas Latifi s’écrase et déclenche une voiture de sécurité tardive.

Verstappen attendait des pneus tendres neufs, conservant la P2, et lorsque la Safety Car a sorti le peloton pour un dernier tour, Verstappen a dépassé Hamilton, remportant son premier titre de pilote en franchissant la ligne d’arrivée.

Ainsi, dans cette série d’événements qui ont valu le titre à Verstappen, Todt reconnaît que le Néerlandais a été « très chanceux ».

Mais en prenant sa saison dans son ensemble, où Verstappen a remporté 10 grands prix contre huit pour Hamilton, Todt pense que Verstappen méritait le championnat du monde.

S’exprimant lors du gala de remise des prix de la FIA, Todt a déclaré : « Je pense qu’il obtient ce qu’il mérite, il a fait une excellente saison.

« Je veux dire, c’est humain. Vous vous concentrez sur le dernier tour. C’est vrai qu’il a eu beaucoup de chance dans le dernier tour. Mais vous devriez voir toute la saison.

« A-t-il eu de la chance à Silverstone ? A-t-il eu de la chance en Azerbaïdjan ? A-t-il eu de la chance à Budapest ? Il netait pas. »

Hamilton et le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, étaient absents de la cérémonie de remise des prix, qui ont décidé de ne pas y assister.

Mercedes n’avait pas non plus envoyé leur W12 vainqueur du titre des constructeurs de F1 ou leur challenger de Formule E doublement titré pour la séance photo des « champions » de la FIA.

Cependant, Todt a refusé de commenter l’une des « polémiques ».

« Ce soir, nous devrions célébrer plutôt que d’essayer de [get involved] dans toute forme de controverse, cela ne sert à rien », a expliqué Todt.

« Alors, ce jeune homme [Verstappen] a fait un travail remarquable, c’est ce que nous devrions [talk about] plutôt que de dire « allons-nous punir [Hamilton] parce qu’il ne vient pas », honnêtement, je ne pense pas que ce soit la plate-forme pour parler, nous devrions être au-dessus de cela. »

Todt doit quitter son poste de président de la FIA vendredi, après avoir purgé son mandat maximum de 12 ans.

Il pourrait cependant rester impliqué dans la Formule 1, avec des rumeurs selon lesquelles il pourrait être sur le chemin du retour chez Ferrari, après avoir supervisé l’assemblage de l’équipe qui les a emmenés sur une série de cinq titres de pilotes et six championnats des constructeurs entre 1999 et 2004. .

Et tandis que le directeur actuel de l’équipe, Mattia Binotto, a déclaré qu’il n’y avait eu aucun contact avec Todt, il n’a pas exclu une décision future pour ramener Todt à Maranello.

« J’ai entendu et lu des spéculations à cet égard », a déclaré Binotto précédemment à propos des rumeurs, citées par GPFans. « Ce que je peux dire, c’est que jusqu’à présent, ce ne sont que des spéculations.

« Personnellement, j’ai travaillé avec Jean Todt. Il a été mon patron et je pense que j’ai beaucoup appris de lui.

« Ce fut un honneur de travailler avec lui et je dirais que, quoi qu’il en soit à l’avenir, ce sera toujours un honneur pour moi de travailler avec lui parce que je crois toujours que, en tant que Mattia et en tant que une équipe, il y a encore beaucoup à apprendre.