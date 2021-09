Max Verstappen : “Très difficile pour Hamilton” si Russell rejoint Mercedes

Max Verstappen est “très confiant” que George Russell serait une grande menace pour Lewis Hamilton s’il rejoignait Mercedes l’année prochaine.

La confirmation que Russell remplacera Valtteri Bottas par les champions du monde est imminente, le premier domino d’une chaîne d’événements anticipée étant tombée avec l’annonce de la retraite de Kimi Raikkonen à la fin de la saison.

Cela libérerait une place chez Alfa Romeo, que Bottas devrait occuper, libérant ainsi sa place Mercedes pour Russell dans les commutateurs orchestrés par Toto Wolff.

Russell, qui a récolté ses 13 premiers points pour Williams lors des deux dernières courses de son «prêt» de trois ans auprès de Mercedes, a déclaré qu’il était «absolument prêt» à se battre pour les victoires en Grand Prix et les Championnats du monde.

Verstappen est d’accord, soulignant les performances du Britannique en tant que suppléant de Hamilton lors du Grand Prix de Sakhir l’année dernière et lorsqu’il a décroché la deuxième place sur la grille en Belgique le week-end dernier, indiquant que Russell est la vraie affaire.

𝗧𝗿𝗮𝗰𝗸 𝗪𝗮𝗹𝗸 🚶 Cela fait un moment, @Max33Verstappen 😮 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/WsDnpeqI5f – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 2 septembre 2021

“S’il se joint à lui, il rendra certainement la tâche très difficile à Lewis”, a déclaré Verstappen aux journalistes à la veille de son week-end du Grand Prix des Pays-Bas, cité par The Race.

“Je veux dire, il a sauté dans la voiture à Bahreïn et était déjà au premier tour, ce qui rend la tâche très difficile pour Valtteri, donc vous ne pouvez qu’imaginer que plus vous gagnerez d’expérience dans cette voiture et plus vous vous habituerez au sein de l’équipe, naturellement, vous le ferez. devenir plus rapide.

« Lorsque vous faites votre première course, vous êtes guidé par l’équipe sur la direction des réglages parce que vous ne savez tout simplement pas quoi faire au départ avec la voiture.

“Je me souviens de ma première course chez Red Bull, la chose que j’ai dit était” nous allons juste suivre un peu ce que Daniel [Ricciardo] fait parce que je n’ai aucune idée de ce dont cette voiture a besoin pour aller vite », car même si bien sûr les voitures de F1 se ressemblent assez, la façon de les régler peut être très différente.

« Je suis donc très confiant [in Russell]. On pouvait voir que la performance qu’il a faite à Spa était vraiment bonne.

« Bien sûr, ils ont préparé la voiture un peu plus pour des conditions humides, mais néanmoins, faire cela dans une Williams était très impressionnant.

“Je m’attends à ce qu’il fasse très bien s’il obtient ce siège.”

Un passage à Mercedes pour Russell représenterait une autre étape dans la relève de la garde de la F1, alors que l’accent est mis sur les jeunes pilotes des meilleures équipes – le duo Ferrari Carlos Sainz et Charles Leclerc ont respectivement 27 et 23 ans et Lando Norris de McLaren seulement 21.

Le pilote Red Bull a ajouté : « C’est une chose naturelle – à un moment donné, les autres pilotes deviennent trop vieux, ils doivent donc prendre leur retraite et de nouvelles personnes arrivent. Sinon, il n’y aurait pas de pilotes en Formule 1 !

« Bien sûr, c’est bien que nous soyons tous dans des catégories assez similaires tout le temps déjà du karting.

« Nous ne sommes pas distants de plusieurs années, donc c’est bien que vous puissiez partager ce genre de batailles, du karting à la F1.