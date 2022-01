Max Verstappen veut de la compagnie dans la lutte contre Lewis Hamilton

Max Verstappen a exhorté les autres étoiles montantes de la F1 à venir le rejoindre dans la bataille contre Lewis Hamilton.

Le Néerlandais est devenu le premier homme depuis Nico Rosberg en 2016 à affronter et à battre le septuple ancien champion du monde et à lui arracher son titre, bien que dans des circonstances controversées causées par des décisions de la FIA à la toute fin de la campagne 2021.

Le duo a surpassé ses rivaux de la tête et des épaules tout au long de la saison, avec Valtteri Bottas, troisième, à 161,5 points de son coéquipier Mercedes Hamilton au classement final.

Il est probable, à moins d’une retraite choquante d’Hamilton qui est resté discret sur la conclusion dramatique du Grand Prix d’Abou Dhabi, est que le titre des pilotes 2022 sera à nouveau disputé entre le même duo.

Verstappen n’aurait aucun problème avec ce scénario, mais le pilote Red Bull veut également voir ceux qui le suivront le long du chemin menant au sommet de la Formule 1 pour commencer à s’intensifier et à montrer de quoi ils sont faits.

Le nouveau règlement pour 2022 offre une opportunité aux duo McLaren Lando Norris et Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz en particulier de s’impliquer, si leurs équipes peuvent créer une voiture capable de remporter plusieurs courses.

« Lewis a 36 ans maintenant, alors peut-être qu’il lui restera quelques années, j’espère encore quelques années pour moi après cela », a déclaré Verstappen lors de la critique du podcast BBC Checkered Flag de la saison.

« J’espère, bien sûr, qu’il restera dans le sport un peu plus longtemps et que nous pourrons avoir plus de ces batailles.

« Mais j’espère aussi que d’autres jeunes – parce que j’espère qu’avec les nouvelles règles, plus d’équipes seront plus compétitives – que nous aurons tous ce combat contre lui également. Il est sept fois champion du monde et ce fut un plaisir de courir contre lui cette année en particulier.

Le joueur de 24 ans, qui pensait que son équipe Red Bull avait été « plus intelligente » plutôt que nécessairement meilleure que Mercedes au cours de la saison, ne souscrit pas automatiquement à l’idée que l’équipe allemande travaillera encore plus fort en 2022 pour aider Hamilton à retrouver sa place. couronne.

C’est parce que s’ils le faisaient, cela signifierait qu’ils ne travaillaient pas assez dur en premier lieu – ce qui est douteux.

Lorsqu’on lui a demandé si Mercedes serait comme un « animal blessé », Verstappen a répondu : « Un taureau blessé est toujours très fort ! Mais heureusement, je ne suis pas blessé.

« Je ne travaille pas comme ça, parce qu’alors tu as une mauvaise attitude en général. Si cela vous oblige à travailler plus dur, alors vous ne travaillez pas assez dur avant cela. Nous, en tant qu’équipe, je pense que nous travaillons toujours dur – peu importe si vous perdez ou gagnez.

« Je ne sais pas comment ils (Mercedes) fonctionnent. Au moins, je sais par expérience que si je perdais, cela ne me ferait pas travailler plus dur parce que je travaille déjà de la même manière, que je gagne ou que je ne gagne pas.