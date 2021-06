Max Verstappen veut que la FIA se concentre sur les ailes avant

La saga des ailes arrière flexibles étant désormais réglée, Max Verstappen a demandé à la FIA de se pencher sur les ailes avant.

Mercedes et Red Bull s’affrontent dans les batailles pour les championnats des pilotes et des constructeurs, et la rivalité s’est intensifiée lorsque Mercedes a contesté l’aileron arrière de Red Bull et sa flexibilité.

Depuis lors, Red Bull a pointé du doigt Mercedes, arguant que l’aileron avant du W12 était également flexible, comme le montrent les images embarquées.

La FIA a introduit de nouveaux tests sur les ailes arrière du Grand Prix de France pour régler ce débat, mais Verstappen pense qu’il n’est que juste que l’instance dirigeante de la Formule 1 jette maintenant un œil à l’autre extrémité des voitures.

“Je suppose que Paul Ricard a montré que tout a été traité correctement, mais je pense que lorsque vous vérifiez l’aileron arrière, vous devriez également vérifier l’aileron avant car l’aileron avant a un effet plus important sur la voiture”, a expliqué Verstappen aux journalistes. avant le Grand Prix de Styrie, la première des deux courses à domicile de Red Bull.

« C’est à la FIA de faire ces contrôles car clairement, ils ont fait les contrôles sur l’aileron arrière. C’est à eux de décider.

Verstappen possède une avance de 12 points sur Lewis Hamilton au classement des pilotes devant le GP de Styrie au Red Bull Ring, un lieu qui a bien servi l’équipe ces dernières années.

Lors de deux des quatre dernières visites, Verstappen a remporté la victoire, mais il ne considère pas cela comme un signe certain de plus de succès à venir.

Le fait qu’il ait gagné au Paul Ricard la dernière fois, une piste considérée comme un bastion Mercedes avant la course, ne fait que le prouver.

“C’était une victoire très importante [in France] car c’était sur une piste où avant nous n’étions pas très compétitifs, donc tourner les choses comme ça avec une voiture très compétitive était très gratifiant et bien sûr, un gros coup de pouce pour l’équipe », a-t-il expliqué.

« Chaque week-end est à nouveau différent. Nous avons eu beaucoup de bonnes courses ici dans le passé, mais ce n’est pas une garantie que cela se reproduira. Nous devons nous assurer de retrouver un bon équilibre dans la voiture.

« De plus, vérifiez à nouveau les conditions météorologiques pour le week-end. Nous sommes très motivés pour essayer de faire une bonne course ici, encore une fois.

