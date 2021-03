Max Verstappen pense que le fait que Red Bull et lui soient qualifiés de «favoris» avant le début de la saison 2021 est distrayant.

L’équipe de Verstappen a profité de trois excellents jours d’essais de pré-saison, ne rencontrant aucun problème majeur et réalisant le meilleur temps.

Mercedes, en revanche, a eu du mal avec la fiabilité et le rythme, les deux pilotes ayant du mal à contrôler le W12 en piste.

Cela a conduit beaucoup à doubler Red Bull l’équipe la plus forte de la grille, mais Verstappen n’aime pas ces étiquettes.

«C’est juste parce que ça n’a pas d’importance», a répondu le Néerlandais lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’aimait pas être qualifié de «favori» à Bahreïn.

«Ce qui compte, c’est que vous soyez sur la bonne voie quand cela compte et quand vous pouvez marquer des points. Je pense que vous devez simplement vous concentrer sur votre travail et rester calme, rester concentré, car cela vous distrait. «

En plus de leur forme d’avant-saison, beaucoup pensent que Red Bull sera plus fort en 2021 parce que Sergio Perez rejoint l’équipe à la place d’Alex Albon.

Verstappen est satisfait de l’impact que le Mexicain a eu et espère qu’ensemble, les deux peuvent rendre la vie difficile à Lewis Hamilton et ses collègues.

«Je connais Checo maintenant depuis de nombreuses années ici dans le paddock. Et maintenant que nous sommes coéquipiers, vous obtenez un peu plus d’un aperçu du fonctionnement de Checo. Et je pense que jusqu’à présent, tout se passe très bien », a-t-il déclaré.

«Les retours, nous allons tous les deux dans la même direction, j’espère que c’est la bonne direction. Tout se passe très bien et c’est bien aussi d’avoir un peu plus de perspicacité de son côté, de ses expériences passées dans d’autres équipes. C’est toujours très bien.

«J’espère juste qu’en tant qu’équipe, nous pourrons vraiment marquer un bon nombre de points et vraiment mettre la pression sur Mercedes chaque week-end de course.»

Perez a semblé à l’aise dans sa nouvelle voiture jusqu’à présent, mais si, sur le papier, il peut sembler évident qu’il s’agit de la machine la plus rapide qu’il ait jamais conduite, il pense qu’il est trop tôt pour le dire avec certitude – bien qu’il s’attende à ce que ce soit le cas.

« Je ne pense pas avoir suffisamment conduit la voiture, mais je la placerais certainement là-haut », a déclaré Perez.

«Je pense qu’il a un très, très bon potentiel. Je veux dire, tout est relatif aux autres pour la compétitivité. Il semble que ce soit la voiture la plus compétitive que j’ai conduite jusqu’à présent. Mais nous verrons dans les prochains jours.

