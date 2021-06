Max Verstappen “vraiment bouleversé” par son “oscillation” du virage 1

Max Verstappen a déclaré qu’il avait été “vraiment bouleversé” lorsqu’il a été “complètement surpris” par son erreur au début du Grand Prix de France.

Mais tout est bien qui finit bien, comme le dit le vieil adage, et le Néerlandais s’est finalement retrouvé sur la plus haute marche du podium après avoir chassé Lewis Hamilton pour la victoire au Paul Ricard.

Cependant, le pilote Red Bull a fait peur dans la séquence d’ouverture des virages. S’éloignant de la pole position, Verstappen a quitté la piste et a cédé la tête à son rival pour le titre Hamilton, sur lequel il a ensuite effectué le dégagement pour revenir en tête après la série d’arrêts aux stands prévue.

Avec Verstappen toujours en tête au 32e tour sur 53 mais avec la victoire loin d’être assurée, Red Bull l’a appelé pour un deuxième changement de pneus et sur la gomme moyenne, le joueur de 23 ans a comblé l’écart et dépassé Hamilton. l’avant-dernière tournée.

L’arrivée était bien plus agréable que le départ pour Verstappen.

« Le début, je dirais, a été vraiment difficile pour moi. Un petit vacillement dans le virage 1 – cela arrive, alors bien sûr, vous devez tout analyser », a-t-il déclaré aux journalistes par la suite. “Cela m’a complètement pris au dépourvu, alors je me battais beaucoup contre la voiture.

«J’étais vraiment bouleversé à l’époque, mais il faut aussi penser à l’avenir. C’était encore une longue course, beaucoup de choses pouvaient arriver et j’ai juste essayé de suivre.

« Le premier relais a été très difficile pour nous car il a plu ce matin et la Formule 3 a emporté la gomme avec les pneus pluie. La piste était juste un peu trop verte pour nous avec l’aile basse et il y avait beaucoup de vent aujourd’hui. Je pense qu’il nous a fallu un certain temps pour vraiment comprendre.

« Au milieu de la course, notre rythme a commencé à s’accélérer parce que la piste s’était creusée et que le vent était un peu plus calme. Cela semblait mieux convenir à notre voiture, et la gagner avec deux tours à faire est très gratifiant, surtout sur une piste comme celle-ci.

Verstappen et Hamilton ont désormais trois victoires chacun cette saison, mais c’est le challenger du septuple Champion du Monde qui détient désormais 12 points d’avance au classement Pilotes – un écart qui aurait été encore plus l’avait fait s’écraser avec la victoire à sa merci en Azerbaïdjan deux semaines plus tôt.

“Ce qui s’est passé à Bakou, vous ne pouvez pas revenir en arrière, ces points sont perdus”, a ajouté Verstappen, qui ne voulait pas non plus voir cette victoire comme une revanche lorsque Hamilton a remporté un succès similaire contre lui lors du Grand Prix d’Espagne le mois dernier. .

“Je ne veux jamais vraiment parler de vengeance – vous continuez, essayez de faire de votre mieux et bien sûr, je suis très heureux de ce résultat.”

