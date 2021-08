Max Whitlock remporte à nouveau l’OR alors que la star de l’équipe GB conserve son titre à Tokyo et devient le quatrième olympien britannique le plus décoré

in

Max Whitlock a récidivé en remportant l’or à Tokyo pour remporter sa sixième médaille olympique.

La star de l’équipe GB a conservé le titre de cheval d’arçons qu’il a remporté à Rio en 2016.

Whitlock était à son meilleur au cheval d’arçons

Whitlock était en avance sur le terrain à Tokyo

Ce fut une brillante performance de Whitlock après avoir établi une référence aussi élevée pour le reste du peloton à suivre.

Il a terminé premier de la finale à huit et a affiché un solide score de 15,583, ce qui a considérablement éclipsé sa note de qualification de 14,9.

Whitlock a ensuite été contraint d’attendre alors que le reste de ses rivaux tentait d’égaler son total, avec Chih Kai Lee du Taipei chinois se rapprochant le plus avec 15.4, et le Japonais Kazuma Kaya Kohei Kameyama prenant le bronze.

C’était sa sixième médaille olympique et sa troisième médaille d’or au classement général.

Whitlock a maintenant remporté six médailles olympiques

Whitlock a remporté deux médailles de bronze à Londres, puis deux d’or et une de bronze à Rio.

Il a été champion olympique de cheval d’arçons avant l’épreuve et a prouvé pourquoi il est toujours le meilleur au monde.

Whitlock devient le quatrième olympien de l’équipe GB le plus décoré de l’histoire, rejoignant Steve Redgrave, Jason Kenny et Charlotte Dujardin avec six médailles.