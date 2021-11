Maxi James, « Le Golden Boy » !

(Photo : fourni)

Le boxeur argentin-équatorien Óscar Maximiliano James sera la star de la carte de boxe le 18 décembre, lorsqu’il affrontera Cristian Bautista d’Antioquia pour la ceinture mondiale des poids mi-moyens de l’Universal Boxing Council (CUB / UBC), au Tejódromo de Turbaco , Bolívar .

James, 32 ans, gaucher, mesure 1,73, est né à Trelew, Chubut, en Argentine, et a vécu dès son plus jeune âge dans la capitale équatorienne où il a passé une grande partie de sa carrière. En 2009, il a battu Ever García par TKO en obtenant la ceinture WBC FECARBOX, qu’il a entièrement défendue contre Gustavo Mosquera en 2010.

« El Chico de Oro » est invaincu, et seuls le sudiste Luis Escalante à Santiago, au Chili, et l’international équatorien Eduardo Flórez à Quito, ont réussi à faire égalité dans les décisions contre le prétendant à la ceinture mondiale à Turbaco.

Sur les 15 procès enregistrés avec des victoires, 12 d’entre eux ont été sur la voie rapide, étant le coup de poing fort et la force ses principaux attributs de boxe avec un pourcentage élevé de KO dans son record.

Maxi James a débuté dans les hangars à 8 ans sur scène devant un public, à 15 ans il a fait le saut vers la boxe professionnelle, et a eu l’opportunité de performer sans faute sur des planches en Argentine, au Paraguay, au Chili, au Pérou et aux USA. . , en attendant ses débuts officiels sur le sol colombien.

Il intensifie actuellement sa préparation au casino Sangolquí Navy, avec l’ambition d’être le quatrième monarque orbital de l’histoire de la boxe équatorienne, un exploit réalisé jusqu’à présent uniquement par César Singo, Jack Culkay et Carlos Góngora.

L’événement du 18 décembre est organisé par la société « KO Deportivas & Musical », avec le soutien de l’Institut municipal des sports et loisirs de Turbaco (IMDERT) et le maire municipal de Turbaco. A partir du lundi 29 novembre, la prévente de la billetterie sera accessible au public dans les secteurs de : gradins, côté ring général, côté ring numéroté et loge.