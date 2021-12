Màxim Huerta, Iglesias, Gallardón, Ábalos… ce sont les 23 anciens ministres que l’Exécutif a décorés

28/12/2021 à 19:49 CET

.

Le Conseil des ministres a approuvé ce mardi des arrêtés royaux décerner la Grand-Croix de l’Ordre royal et distingué espagnol de Carlos III à 23 anciens ministres de gouvernements dirigés par le PP et le PSOE, dont Alberto Ruiz-Gallardón, Pablo Iglesias et José Luis Ábalos.

Le Gouvernement décerne généralement cette décoration aux anciens ministres, la plus haute distinction honorifique parmi les ordres civils espagnols et dont l’objectif est de « récompenser les citoyens qui, par leurs efforts, leurs initiatives et leur travail, ont rendu des services éminents et extraordinaires à la nation », selon son règlement.

L’Ordre Royal et Distingué d’Espagne de Carlos III se compose de cinq degrés : Collier, Grand-Croix, Commanderie du Nombre, Commanderie et Croix.

Dans ce cas, le Remise de la Grand-Croix à sept anciens ministres du PP, quatorze du PSOE et deux d’Unidos Podemos, parmi eux Manuel Castells, des universités, qui a récemment démissionné de son poste pour des raisons de santé.

La liste complète est la suivante :

José Manuel García-Margallo y Marfil (PP) Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez (PP) Pedro Morenés Eulate (PP) José Ignacio Wert Ortega (PP) José Manuel Soria López (PP) Luis De Guindos Jurado (PP) Alfonso Alonso Aranegui (PP) ) ) Dolores Delgado García (PSOE) José Luis Ábalos Meco (PSOE) María Isabel Celaá Diéguez (PSOE) Magdalena Valerio Cordero (PSOE) Meritxell Batet Lamaña (PSOE) Màxim Huerta Hernández (PSOE) Carmen Montón Giménez (PSOE) (Pedro Duque Duque) PSOE ) José Guirao Cabrera (PSOE) María Luisa Carcedo Roces (PSOE) Pablo Iglesias Turrión (United We Can) María Aránzazu González Laya (PSOE) Juan Carlos Campo Moreno (PSOE) José Manuel Rodríguez Uribes (PSOE) Salvador Illa Roca (PSOE) Manuel Castells Oliván (Unis nous pouvons)

D’autre part, le Conseil des ministres a approuvé par arrêté royal le nomination de María Dolores Lledó au poste de secrétaire générale de la Union européenne.

Aussi les nominations par décret royal de María del Consol Femenía, Carles María Casajuana et Isidro Antonio González en tant qu’ambassadeurs du Royaume des Pays-Bas, de la République hellénique et de la République du Soudan, respectivement, ainsi que María de Miguel de Santos en tant que directrice de le Bureau du Haut-Commissariat pour l’Espagne, nation entrepreneuriale.