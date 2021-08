Maximalisme : la fatigue pandémique fait place à une multitude de couleurs éclatantes et de motifs audacieux

Représentée par les hashtags #more et #moreismore, la tendance, qui soutient la création de son propre récit, est en vogue sur Instagram avec plus de 2,6 lakh publications.

Le monde est en proie au minimalisme depuis un certain temps déjà. Mode minimaliste, décoration intérieure, style de vie, espaces, etc. Mais le vent tourne lentement maintenant, le maximalisme devenant la nouvelle tendance à la mode, en particulier au milieu de la pandémie. À l’opposé du minimalisme, il vous permet d’expérimenter avec votre environnement, vos choix de mode et vos espaces de vie avec une utilisation excessive et répétitive de motifs, de couches et de détails complexes. C’est une émotion exprimée avec une utilisation somptueuse de l’esthétique dans des couleurs et des designs saisissants. « L’esprit de maximalisme est une quête primordiale et implacable d’ouverture d’esprit… de joie. Être maximaliste, c’est être curieux, prêt à essayer des pensées, des idéaux, des opinions sur la taille et retenir ce qui convient. Il met en évidence et renforce une forte personnalité et une profondeur dans un espace », propose Antonio Maurizio Grioli, doyen de la School of Fashion de Pearl Academy, basé à Delhi. Représentée par les hashtags #more et #moreismore, la tendance, qui soutient la création de son propre récit, est en vogue sur Instagram avec plus de 2,6 lakh publications.

Instant au soleil

Le maximalisme a un moment en ce moment pour de nombreuses raisons. Premièrement, un séjour prolongé à la maison a donné lieu à de nombreuses personnes en quête d’espaces plus heureux, et le maximalisme aide à introduire « plus » dans sa maison de différentes manières. Deuxièmement, passer du temps dans le même ensemble de vêtements de travail à domicile a fait que les gens s’ennuient, nécessitant un changement dans leur garde-robe. Troisièmement, c’est un choix de vie pour apporter de la joie.

Prenez, par exemple, Shubhra Chadda, basée à Bengaluru, dont la maison resplendit d’une ambiance bohème-chic. Il y a beaucoup de plantes d’intérieur et de souvenirs éclectiques et triés sur le volet. Le temps d’inactivité imposé par la pandémie a poussé Chadda à explorer un style personnel en ajoutant des couleurs et des objets de collection au décor. “En ces temps incertains, les maximalistes visent à apporter de la chaleur et un sentiment de confort dans des endroits sombres en nous rappelant que même si nous sommes confinés à la maison, nous avons le pouvoir de le maximiser à notre manière”, explique le 41 ans. ancien entrepreneur, qui est le co-fondateur de Chumbak.

Parlant de « maximalisme conscient », Dipali Patwa, chef de groupe, marque et communauté, Fabindia, déclare que la juxtaposition de couleurs vives et d’imprimés en blocs peut être faite avec intention, abondance et inclusivité pour créer des « coins doux » dans les maisons. «Lorsque les couleurs et les motifs sont superposés pour un mélange amusant et énergique, équilibrant les éléments de conception légers et lourds, cela peut aider à utiliser efficacement les espaces vides et négatifs», dit-elle.

Le maximalisme génère un facteur époustouflant à travers les couleurs, la texture et les imprimés, et crée un style cohérent. « L’utilisation de motifs répétitifs ou linéaires dans des imprimés, des fleurs, des imprimés abstraits ou animaliers, des couleurs riches, des pièces uniques comme des livres, des statues, des œuvres d’art de collection peut donner un look ultra-contemporain. Mélanger les matériaux et les styles peut ajouter des éléments surprenants », déclare Krish Kothari, fondateur et directeur créatif du studio de design KKD Studio basé à Mumbai.

Des éléments tels que des murs revêtus de marbre, accentués par du laiton vieilli ou recouverts de bandes d’acier inoxydable fonctionnent également bien. “Les meubles élégants et contemporains peuvent bien s’harmoniser avec un thème de pierre et de métal, tandis que les lustres fragiles se distinguent par des tapis multicolores ou des œuvres d’art murales”, explique Rakhee Bedi Kumar, directeur fondateur, Rakhee Shobhit Design Associate, une entreprise de design à Gurugram .

Il doit cependant y avoir un équilibre entre les gestes audacieux et les matériaux chaleureux tout en créant des espaces. «Un énorme lustre en verre peut être placé dans une pièce avec des finitions murales audacieuses, un sol de base ou un mobilier d’appoint», explique Shalini Chandrashekar, designer principal et co-fondateur de Taliesyn-Design & Architecture, basé à Bengaluru.

À une époque où la plupart des choses se réduisent, le maximalisme permet d’expérimenter ou de céder à une indulgence excessive. La musicienne et entrepreneure basée à Mumbai Aanchal Shrivastava est une chercheuse de compliments pour ses bottes en caoutchouc rouge vif et le bar suspendu au plafond de sa maison juste au-dessus d’un banc contemporain. Shrivastava dit qu’elle aime remplir son espace personnel avec un mélange d’accessoires chics, à la mode et chics. « Je suis obsédé par l’achat de biens extravagants… cela me donne une satisfaction mentale. Je fais mes intérieurs, mon placard et mon style avec des inspirations créatives, que j’attendais avec impatience avant la pandémie, mais que je n’avais pas le temps (après la pandémie) en raison d’engagements professionnels. Maintenant, avoir plus de ces actifs dans la maison m’a aidé à utiliser mon temps et mon énergie de manière positive plutôt que de me plaindre du verrouillage / du stress », a déclaré Shrivastava, fondateur du label multi-genre TAA Music.

Nutan Fernandes, professionnel du marketing de luxe basé à Mumbai, trouve également amusants quelques imprimés géométriques et des couleurs dépareillées dans les chaussures et les sacs. « Il explore la créativité en contraste et contredit les règles établies en matière de design. Si j’achète des chaussures marron avec un pantalon marron… je pourrais porter des chaussures rouges pour donner du peps au look », explique Fernandes.

En remontant dans l’histoire, chaque fois que le monde a connu une pandémie, que ce soit la grippe espagnole de 1918 ou la grippe asiatique de 1957-58, la mode est devenue un puissant outil d’expression réprimée. Les années folles ont apporté un sens de la mode décontracté et aléatoire, avec des garde-robes vibrantes aux motifs géométriques saisissants. À l’ère du «flower power» des années 60, les jeunes préféraient les vêtements aux détails floraux complexes.

À l’ère de la pandémie de coronavirus, certaines personnes, qui peinent à sortir des étreintes de la réalité déprimante, font des folies plus que d’habitude. Le rebond post-confinement a même poussé certains à se livrer à des achats de vengeance. L’entrepreneur basé à Ludhiana, Ritika Krit, s’est approvisionné en juin en vêtements de travail sur des sites de commerce électronique proposant des offres. « En plus de réapprovisionner ma garde-robe avec 10 robes de travail, j’ai également acheté 15 jouets et 10 déguisements pour ma fille. Cela me donne une immense satisfaction de voir une garde-robe avec différents styles et versions de vêtements de travail, de robes et d’accessoires pour briser la monotonie de la routine quotidienne », explique Krit, fondateur de la marque ayurvédique Kamree.

L’entrepreneur et coach de vie basé à Chennai, Puja Puneet, a également acheté du maquillage et d’autres produits de beauté essentiels en gros en juillet. « Le besoin de s’approvisionner maintenant est essentiel car nous ne savons pas quand et quand nous aurons accès à de nombreux articles. J’adore le maquillage, j’ai donc commandé de plus grandes quantités, car je ne veux pas en manquer. Si vous connaissez vos niveaux de consommation, il n’y a aucun mal à stocker », explique Puneet. Le maximalisme, cependant, peut ne pas soutenir l’achat de vengeance à long terme. « Ce n’est pas parce qu’une ‘nouvelle normalité’ apparaît à l’horizon que l’achat de vengeance est dominant. Il est nécessaire d’acheter avec intention et conservation », explique Patwa.

D’accord Amrish Kumar, directeur général et créatif de la marque de créateurs Ritu Kumar : « La tendance contraste fortement avec l’environnement qui nous a entouré pendant la pandémie… le changement est la clé pour créer un sentiment d’évasion. »

Le facteur wow

Natasha Poonawalla, directrice exécutive du Serum Institute of India et épouse d’Adar Poonawalla, est une fashionista. Cela ressort clairement de ses choix vestimentaires, qui crient son amour pour les marques de créateurs de luxe chics du monde entier. Ses volants saisissants donnent du drame à des robes élaborées qui définissent son vocabulaire maximaliste. Elle est également la dernière à participer à #moreismore sur Instagram.

Reflétant la tendance, il y a du drame et du maximalisme à part entière cette saison dans la mode. La dernière collection de la designer Ritu Kumar prend en charge une riche dose de dupattas color-block. La collection Vuittamins Pre-Fall 2021 de Louis Vuitton propose également une palette de couleurs pop. Ensuite, il y a les chemises et pantalons imprimés floraux complexes et les ensembles coordonnés des designers Saaksha & Kinni basés à Mumbai.

Question de durabilité

Dans un monde de plus en plus conscient, où la démesure est souvent mal vue, la question est : le maximalisme et la durabilité peuvent-ils coexister ? Oui, disent les experts. En choisissant de réutiliser des articles ou de recycler et d’utiliser des matériaux durables comme des marbres naturels, des tissus ou des œuvres d’art fabriqués à partir de matériaux recyclés, le maximalisme peut être tout aussi écologique que le minimalisme.

Gardant à l’esprit la durabilité, le designer maximaliste basé à Delhi Param Sahib s’est associé au début de l’année à la marque de vêtements de détente de l’entrepreneur britannique Samyukta Nair, Dandelion, pour la collection Hurray Hindustan. Ensemble, ils ont conçu toute une gamme de couvre-chefs et de lunettes de soleil faits à la main à partir de déchets industriels.

Soutenant le mouvement avec une approche durable et consciente, le duo de designers basé à Delhi, Shivan & Narresh, aime également créer des looks audacieux et sans vergogne pour les tenues et l’espace de la maison. Leur collection Wilding 20s embrasse la vision maximaliste de l’extravagance à travers des imprimés d’art bruyants et de grandes textures en tricots avec des silhouettes. Le duo mise sur des métiers à tricoter main pour éviter la surproduction. « Nous avons l’intention de créer un impact maximal dans les maillots de bain, le prêt-à-porter ou les papiers peints », déclare Shivan Bhatiya, le designer en chef de la marque.

Cependant, il existe également des défis en matière de durabilité dans le maximalisme. « La broderie contient-elle du plastique ? Les volants/plis sont-ils fabriqués à la machine ou à la main ? Il y a tellement de facteurs… et où la durabilité devient plus difficile à atteindre », explique Saaksha Bhat de Saaksha & Kinni. De plus, la mode est dynamique. Ce qui est populaire aujourd’hui n’aura pas la même popularité dans quelques années. « Le cycle est sans fin. Les tendances entrent et sortent constamment du style », explique Kumar de la marque de créateurs Ritu Kumar.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.