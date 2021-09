Maxime Cressy donne la surprise et se qualifie pour les 30e de finale de l’US Open

in

01/09/2021

Le à 05:15 CEST

Le joueur de tennis espagnol Pablo Carreño-Busta, numéro 12 de l’ATP et tête de série numéro 9, a été éliminé en soixante-quatrième de finale de l’US Open après avoir perdu par 5-7, 4-6, 6-1, 6-4 et 7 (9) -6 (7) en trois heures et trente-cinq minutes contre l’Américain Maxime Cressy, numéro 151 de l’ATP. Après ce résultat, nous suivrons de près la carrière du joueur dans les 30 derniers de la compétition.

Le joueur espagnol a réussi à casser le service de son adversaire 2 fois, tandis que le joueur américain l’a fait 3 fois. De plus, Cressy a eu 83 % de premier service et a commis 10 doubles fautes, réussissant à remporter 76 % des points de service, tandis que son rival avait 95 % de premier service et 4 doubles fautes, réussissant à remporter 67 % des points de service. .

Après ce match, demain jeudi à partir de 17h00, heure espagnole, aura lieu la trente-deuxième finale au cours de laquelle le joueur américain et le géorgien seront mesurés. Nikoloz Basilachvili, numéro 39.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition, 237 joueurs de tennis au total s’affrontent, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux directement classés, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du championnat et ceux qui sont invités.