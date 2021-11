Maximiser les rendements : l’EPFO investira dans des InVIT parrainés par des organismes gouvernementaux

Il a ajouté : « Nous allons aller de l’avant avec l’esprit ouvert. Nous devrons voir une maximisation du rendement tout en gardant à l’esprit la sécurité des fonds. Nous ne sommes que dépositaires de l’argent garé par les travailleurs. Nous devons faire très attention à sécuriser leur argent.

Le Conseil central des fiduciaires (CBT), la plus haute instance décisionnelle de l’Organisation du fonds de prévoyance des employés (EPFO), a décidé samedi d’utiliser tous les investissements approuvés, y compris les obligations Infrastructure Investment Trusts (InvIT) parrainées par des organisations gouvernementales comme NHAI, afin d’améliorer les rendements.

Conformément au modèle d’investissement notifié, l’EPFO peut investir ses dépôts supplémentaires – s’élevant à environ 1,8 crore de lakh Rs par an à l’heure actuelle – comme suit : 45%-50% en titres d’État, 35-45% en instruments de dette, jusqu’à 5% en titres de créance à court terme, entre 5 et 15 % en actions et jusqu’à 5 % en investissements adossés à des actifs, structurés en fiducie et divers.

La catégorie d’investissements adossés à des actifs, structurés en fiducie et divers a été modifiée en avril de cette année pour faire place à des investissements dans des parts émises par des fonds d’investissement alternatifs (AIF) de catégorie I et II réglementés par le Securities and Exchange Board of India (SEBI) . Cependant, l’EPFO n’a pas encore exercé ces options.

« Tous les nouveaux instruments (où l’EPFO n’a pas investi jusqu’à présent) dans le secteur public seront explorés au cas par cas », a déclaré à la presse le ministre du Travail Bhupender Yadav, qui est également président de la CBT, après la réunion de la CBT. . Cela signifierait que l’EPFO peut désormais investir dans des InVIT parrainés par des entités du secteur public, mais n’exploitera pas les InvIT parrainés par des entités du secteur privé au moins pour l’instant.

La BCT a également décidé d’habiliter le Finance Investment & Audit Committee (FIAC), un sous-comité qui en dépend, à décider des options d’investissement, au cas par cas, pour l’investissement dans toutes ces classes d’actifs qui sont incluses dans le modèle d’investissement tel que notifié par le gouvernement central, a indiqué un communiqué officiel, publié après la réunion de la CBT.

Le secrétaire au Travail, Sunil Barthwal, a déclaré : « Si nous devons accorder un taux d’intérêt élevé, nous devons alors suivre le modèle d’investissement notifié par le ministère des Finances. Il y a certains instruments pour lesquels nous n’avons pas pu investir plus tôt pour certaines raisons. Dans ces instruments également, nous pourrons investir maintenant. »

Il a ajouté : « Nous allons aller de l’avant avec l’esprit ouvert. Nous devrons voir une maximisation du rendement tout en gardant à l’esprit la sécurité des fonds. Nous ne sommes que dépositaires de l’argent garé par les travailleurs. Nous devons faire très attention à sécuriser leur argent.

Le ministère des Finances a récemment approuvé un rendement de 8,5% sur les dépôts des fonds de prévoyance des employés (EPF) pour 2020-2021, une décision qui aura un impact sur plus de 6,4 crores d’abonnés. Le taux était le même pour 2019-2020. À 8,5%, l’EPFO devra débourser environ Rs 70 000 crore en intérêts à ses abonnés pour 2020-21. L’organisme de la caisse de retraite aura toujours un excédent de 1 000 crores de roupies.

