Maximiser l’utilisation, ignorer les temps morts — Faire fonctionner votre Scrum

Il y a beaucoup de possibilités d’échec avec Scrum. Étant donné que Scrum est un cadre intentionnellement incomplet avec un « manuel » raisonnable mais court, cet effet ne devrait surprendre personne. Par exemple, que se passe-t-il si l’objectif de l’organisation est de maximiser l’utilisation des « travailleurs » des équipes Scrum ? Et si l’organisation était toujours profondément engluée dans la pensée du paradigme industriel, ignorant les avantages du temps mort pour la création de valeur dans le domaine du travail de la connaissance ?

Rejoignez-moi et découvrez les effets de ce principe de gestion dépassé en 60 secondes.

Rafraîchissons-nous la mémoire concernant l’organisation du travail pour le Sprint :

L’unité fondamentale de Scrum est une petite équipe de personnes, une équipe Scrum. L’équipe Scrum se compose d’un Scrum Master, d’un Product Owner et de Développeurs. Au sein d’une équipe Scrum, il n’y a pas de sous-équipes ou de hiérarchies. Il s’agit d’une unité cohésive de professionnels concentrés sur un objectif à la fois, l’objectif du produit.

Les équipes Scrum sont interfonctionnelles, ce qui signifie que les membres ont toutes les compétences nécessaires pour créer de la valeur à chaque Sprint. Ils s’autogèrent également, ce qui signifie qu’ils décident en interne qui fait quoi, quand et comment.

L’équipe Scrum est responsable de toutes les activités liées au produit, de la collaboration des parties prenantes, de la vérification, de la maintenance, de l’exploitation, de l’expérimentation, de la recherche et du développement, et de tout ce qui pourrait être nécessaire. Ils sont structurés et habilités par l’organisation à gérer leur propre travail. Travailler dans les sprints à un rythme durable améliore la concentration et la cohérence de l’équipe Scrum.