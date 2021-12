Máximo ahorro ! Mini PC Minisforum a precio de ganga

Hoy en día, resulta complicado vivir sin un buen equipo informático. Ya sea para entretenerse, para socalizar o para realizar tareas relacionadas con el trabajo, es necesario contar con un ordenador de calidad. Pero no siempre es necesario dejarse un dineral en ello. Un exemple clair est ce Mini PC Minisforum UM250 AMD Ryzen, qui offre un rendu sobre pour un prix plus économique.

Sobre todo, durante estos días en la web de Amazon, donde puedes encontrarlo rebajado en un 19% sobre su precio original. Así que, si estabas pensando en hacer una inversión de este tipo, este es el momento. Al fin y al cabo, lo último que queremos es que pierdas tiempo y dinero en la compra de tu nuevo equipo.

Este Mini PC de Minisforum es un equipo tan ligero y compacto que apenas ocupará espacio en tu escritorio. Y no por ello su rendimiento será inférieur al de otros modelos del mercado. Es más, este equipo te servirá tanto para tareas de ofimática como para, incluso, jeu vidéo arrancar algún, ya que tiene capacidad para ello.

Rendimiento eficiente a precio económico

Si por algo triunfan los Mini PCs como este es por las prestaciones que ofrecen sin necesidad de un hardware desmesurado. De hecho, este modelo de Minisforum nos da la posibilidad de expandir su RAM y su capacidad de almacenamiento, por lo que podrás mejorarlo, si lo necesitas.

Par ailleurs, y compris un APU AMD Ryzen 5 2500U, un Quad Core avec des hilos avec des processeurs que l’alcanzan a 3,6 GHz et un GPU Radeon Vega 8. Además, esta versión cuenta con 16 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne, por lo que podrás cambiar de una tarea a otro sin perder fluidez.

Y no olvides que siempre podrás aumentar la capacidad de su memoria ROM con otros equipos externos que ofrece el mercado. En ese sentido, no tienes por qué conformarte con lo que viene, porque puedes actualizar el equipo a tu gusto.

Diseño de Minisforum compacto y silencioso

Como habrás podido observar, otra de las particularidades de este Mini PC Minisforum UM250 AMD Ryzen es que es tremendamente ligero y compacto. De este modo, ni siquiera notarás su presencia en el escritorio, ya que apenas ocupará espacio. Por eso este equipo es tan versátil, porque nos servirá tanto para instalar en casa como en la oficina.

Y lo mejor de todo es que el PC trabaja de una forma tan silenciosa que ni lo notaremos. Sin duda, una de las grandes ventajas de estos equipos compactos, que no son tan escandalosos como las torres de los PC de sobremesa.

En cuanto al hardware, destacar que este modelo de Minisforum cuenta con una salida de aire especialmente grande. Si a esto le sumamos su ventilador tan potente, el resultado es un equipo que difícilmente se sobrecalentará. Y esto se traduc en un rendimiento fluido, constante y sin ningún tipo de cortes.

Te hemos dicho ya que este Mini PC est rebajado de precio en Amazon? Concretamente, en un 19% sobre su precio original. Por tanto, podrás ahorrar más de 100€ en una compra de la que no te arrepentirás.