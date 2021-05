Maxine Waters accusée d’avoir abusé de l’utilisation des Air Marshals pour sa propre protection – RedState ⋆ .

La représentante Maxine Waters (D-CA) a été un grand soutien du mouvement anti-police BLM.

En effet, elle s’est rendue à Brooklyn Center, dans le Minnesota, le mois dernier pour dire aux manifestants qu’ils devraient devenir plus «conflictuels» s’ils n’obtenaient pas ce qu’ils voulaient quand il s’agissait du verdict du procès de Derek Chauvin. Elle a également critiqué la police pendant son séjour, et plus tard, dans une interview avec Jim Acosta de CNN.

Mais c’est un énorme pot de sa part car, même si elle frappe la police, elle semble très désireuse que la police la protège.

Comme nous l’avons signalé précédemment, alors même qu’elle se rendait au Brooklyn Center, elle aurait bénéficié d’une protection policière sur son chemin.

Maintenant, il peut y avoir un scandale sur son utilisation des maréchaux de l’air. Et elle n’est pas le seul membre du Congrès impliqué.

Les maréchaux de l’air ont été mis sur des vols à la suite de l’attaque du 11 septembre pour protéger les vols, en particulier les vols à haut risque, du danger. Mais, selon le New York Post, après l’émeute au Capitole, les législateurs ont commencé à demander une protection supplémentaire lors des allers-retours sur les vols, même lorsqu’ils partent en vacances. Donc, en réponse, la TSA a commencé à retirer les maréchaux des vols à haut risque pour protéger les membres du Congrès à la place.

Bien que nous ayons signalé que Maxine Waters aurait été protégée par la police du Capitole lorsqu’elle s’est rendue au Brooklyn Center pour s’agiter contre la police, elle aurait peut-être eu encore plus de protection que nous le pensions.

Selon une plainte déposée auprès du comité d’éthique de la Chambre, elle était accompagnée de «deux policiers armés du Capitole et de deux agents des services secrets américains». En plus de ces personnes, Waters a demandé à deux maréchaux de l’air de la rejoindre dans l’avion, plus deux autres pour l’escorter à travers l’aéroport quand elle est arrivée à Minneapolis. Ainsi, elle aurait été protégée par au moins huit personnes sur le chemin du Brooklyn Center.

De Fox News:

«Les commissaires de l’air ne peuvent être affectés qu’à des vols à haut risque. Cela signifie que les vols qui ont été jugés par notre processus approuvé présentent un risque pour la sécurité », a déclaré Sonya Hightower LoBasco, directrice exécutive de l’Air Marshal National Council. «Lorsque ces processus sont violés et qu’ils sont exploités et qu’ils sont simplement jetés sur le côté maintenant comme s’ils n’avaient pas d’importance, nous cherchons vraiment à créer un problème majeur pour nous-mêmes dans le domaine de l’aviation.» [….] «La membre du Congrès Maxine Waters a utilisé de manière inappropriée de nombreuses ressources gouvernementales», lit-on dans la plainte. «Les Federal Air Marshals ont été retirés d’un vol« à haut risque »pour couvrir le vol de Mme Waters à destination du Minnesota. Le vol à haut risque a décollé sans application de la loi armée à bord, laissant une brèche dans la sécurité nationale. » “Les maréchaux de l’air pour le voyage de Miss Waters se sont vu confier des missions à haut risque, ils ont été retirés de ces missions et affectés à la mission de Miss Waters en plus de son service de sécurité déjà armé de la police du Capitole”, a déclaré Hightower. «Ce n’était pas un voyage d’affaires officiel. Nous n’avons toujours aucune justification quant à la raison pour laquelle les ressources gouvernementales ont été utilisées pour transporter Miss Waters vers le Minnesota. “

La police du Capitole et les services secrets américains nient avoir assuré la protection des eaux, mais leur refus est en contradiction avec ce que dit le groupe Air Marshal. De toute évidence, Waters a obtenu la protection des commissaires de l’air, ce qui soulève la plus grande question de son refus de refuser à ces commissaires de pouvoir protéger les vols à haut risque en raison de sa demande.

Le président du Conseil national du maréchal de l’air, David Londo, s’est opposé au plus grand intérêt d’utiliser les maréchaux de cette manière, qualifiant cela de “détournement flagrant des ressources gouvernementales”, a déclaré David Londo, président du Conseil national du maréchal de l’air, dans une plainte. à l’inspecteur général du Département de la sécurité intérieure.

«Les FAM retirent maintenant des agents des vols« à haut risque »régulièrement programmés pour les mettre sur des vols avec des membres du Congrès, qui dans la plupart des cas ont déjà leurs propres détails de sécurité fédérale armés à bord. C’est devenu un type de service de conciergerie extrêmement coûteux pour les membres du Congrès. »

Les membres du Congrès sont censés nous servir, mais avec cela, ils enlèvent la protection qui est réellement nécessaire ailleurs pour les Américains. Les maréchaux ne sont pas censés être des serviteurs ou des agents de sécurité pour le Congrès. Cela a le potentiel de mettre en péril la sécurité nationale.