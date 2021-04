Maxine Waters devrait être expulsée du Congrès pour incitation à la violence ⋆ .

par Mish Shedlock, The Street:

Maxine Waters a exhorté les manifestants du Minnesota à “ rester dans la rue ” si Chauvin acquittait l’affaire Floyd.

«Soyez plus conflictuel»

Journaliste: «Que devraient faire les manifestants?»

Eaux: «Nous devons rester dans la rue et être plus actifs. Nous devons être plus conflictuels. Nous devons nous assurer qu’ils savent que nous sommes sérieux. »

Toute violence, tout dommage matériel et tenir @MaxineWaters pénalement et financièrement responsable. https://t.co/lVrrgDWUU9 – Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) 18 avril 2021

Pensée du jour

Maxine Waters serait déjà expulsée si elle était républicaine. – Lauren Boebert (@laurenboebert) 18 avril 2021

Maxine Waters a traversé les frontières de l’État pour inciter à la violence & devrait être retiré du Congrès. – #ThePersistence (@ScottPresler) 18 avril 2021

Deux erreurs font une bonne théorie

Chaque républicain qui a voté contre le fait de condamner Trump pour avoir incité à l’insurrection peut STFU sur Maxine Waters et n’importe qui d’autre POUR TOUJOURS. L’hypocrisie est à couper le souffle. – BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 19 avril 2021

Je suis fortement en désaccord.

Trump et l’hypocrisie républicaine antérieure n’ont rien à voir avec cette affaire.

Oui, beaucoup sinon la plupart des républicains sont de grands hypocrites lorsqu’il s’agit de soutenir les déclarations et les actions de Trump contre les émeutes dans la capitale.

Mais cela n’implique pas qu’il est normal de tourner la tête vers des torts évidents.

