Maxine Waters dit que le traitement des migrants haïtiens est «pire que ce que nous avons vu dans l’esclavage» .

Les politiciens disent souvent des choses ridicules, et la représentante californienne Maxine Waters contribue souvent plus que sa juste part. Mais son dernier monologue était hors des charts, même pour elle.

Alors qu’elle s’exprimait lors d’une conférence de presse à l’extérieur du Capitole mercredi, la représentante de 83 ans a déclaré que le traitement des migrants haïtiens à la frontière sud « est pire que ce que nous avons vu dans l’esclavage », a rapporté Fox News.

“Je suis énervé”, a déclaré Waters. « Je suis mécontent et je ne suis pas seulement mécontent des cow-boys qui renversaient les Haïtiens et utilisaient leurs rênes pour les fouetter. je suis [unhappy] avec l’administration. Nous suivons la politique de Trump… c’est lui qui ne respecte pas la constitution et ne permettrait pas à ceux qui cherchent refuge de faire une pétition pour entrer dans le pays. Qu’est-ce qu’on fout ici ?”

“Ce dont nous avons été témoins nous ramène des centaines d’années en arrière”, a-t-elle déclaré. “Ce dont nous avons été témoins était pire que ce que nous avons vu pendant l’esclavage … des cow-boys avec leurs rênes, encore une fois, fouettant les Noirs.”

Cette affirmation est ridicule à bien des égards. Mis à part le fait que personne vivant aujourd’hui n’a été témoin de l’esclavage, le fait qu’elle pense que c’est pire que l’esclavage et l’abus d’une race entière pendant plus d’un siècle est stupéfiant.

Et Joe Biden, et non Donald Trump, est en charge de la patrouille frontalière aujourd’hui. Pour cet écrivain, blâmer ce qui s’est passé sur Trump est ridicule.

Il n’y a aucune preuve que quelqu’un ait été fouetté par la patrouille frontalière.

Elle a également demandé « qui paie ces cow-boys pour faire ce travail », en disant qu’ils doivent « être débarrassés ». Elle a déclaré que le traitement des migrants haïtiens est une tentative de « nous ramener à l’époque de l’esclavage » et a déclaré que les enfants « malheureux d’être dans cette situation doivent être autorisés à entrer aux États-Unis immédiatement ».

La représentante démocrate Joyce Beatty s’est également adressée au public lors de l’événement, affirmant que les mesures prises contre les migrants haïtiens étaient « certaines des choses les plus horribles que nous ayons vues, certaines des plus émouvantes, déplorables, impensables ».

“Aujourd’hui, j’ai eu l’honneur d’emmener huit membres du Congressional Black Caucus et des dirigeants directement à la Maison Blanche”, a-t-elle déclaré. “Et une partie de cela consistait à parler de ces photos déplorables et à demander pourquoi tous ces chevaux de selle reconnus utilisant leurs rênes pour chasser les Haïtiens comme s’il s’agissait de bétail et de chèvres devaient être suspendus, supprimés.”

« Nous n’avons jamais vu des gens qui me ressemblaient être traités comme ces Haïtiens l’ont été », a-t-elle déclaré.

« Je suis mécontent, et je ne suis pas seulement mécontent des cow-boys qui renversaient les Haïtiens et utilisaient leurs rênes pour les fouetter. Je suis mécontent de cette administration », a déclaré la représentante Maxine Waters lors d’une conférence de presse sur la situation à la frontière sud des États-Unis. https://t.co/tUeqoESHTP pic.twitter.com/BuWTMs8ilf – ABC News (@ABC) 22 septembre 2021

La représentante du Massachusetts, Ayanna Pressley, a accusé la patrouille frontalière de « traitement cruel, inhumain et carrément raciste » des migrants haïtiens.

« Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas détourner le regard en ce moment », a-t-elle déclaré, affirmant que les conditions dans lesquelles vivaient les migrants haïtiens constituent une « crise humanitaire sans précédent » qui nécessite une « réponse humanitaire ».

« Au lieu de diriger avec compassion et grâce, ces familles ont été accueillies avec cruauté », a-t-elle déclaré, insistant sur le fait que les migrants haïtiens avaient été « rassemblés comme du bétail, fouettés, menottés et détenus ».

« Les vies haïtiennes sont des vies noires, et si nous croyons vraiment que les vies noires comptent, alors nous devons inverser le cours », a-t-elle déclaré, exigeant que l’administration Biden « arrête immédiatement et indéfiniment toutes les expulsions de migrants haïtiens ».

“Le Congrès doit enquêter et assurer la responsabilité du comportement flagrant et suprémaciste blanc des agents de la patrouille frontalière à Del Rio au Texas”, a-t-elle déclaré.

Mardi, le vice-président du Conseil national des patrouilles frontalières, Art Del Cueto, a repoussé les allégations d’agents fouettant des migrants. Au cours d’une interview avec Fox News, Del Cueto a expliqué que les agents n’avaient pas de fouet et que les techniques utilisées étaient conformes au protocole de sécurité pour protéger à la fois l’agent et le cheval impliqué dans l’incident.

“Ils ne fouettaient personne”, a-t-il déclaré. « Ils ne portent pas de fouet. Ils ne reçoivent pas de whips. Ce qu’ils font, c’est une technique d’entraînement qui leur a été montrée pour s’assurer que personne ne s’empare de leur cheval. C’était pour protéger le cheval, pour protéger le cavalier et pour protéger l’individu qui essayait de semer le chaos et de renverser ce cavalier de ce cheval.

La comparaison des eaux avec l’esclavage a été méprisée sur Twitter.

