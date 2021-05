Maxine Waters dit qu’elle veut mettre fin à l’immunité qualifiée pour la police ⋆ .

Membre du Congrès de Californie Maxine Waters rend très claire sa position sur l’immunité qualifiée.

Lors d’une interview avec The Sunday Show avec Jonathan Capehart, Waters a fait savoir que contrairement à certains de ses pairs, elle n’était pas intéressée par la suppression immunité qualifiée de l’élaboration d’une législation sur la réforme de la police.

«Je ne renonce pas à l’immunité qualifiée», a déclaré Waters. «Je ne veux envoyer le message à personne que je suis prêt à soutenir une législation qui n’en contient pas. Je pense que nous devons être durs, nous devons être cohérents et comprendre que nous devons tenir les policiers responsables. »

Les commentaires de Walters interviennent après que certains législateurs démocrates ont déclaré qu’ils étaient prêts à compromettre la règle qui protège les agents des poursuites civiles afin de faire adopter le projet de loi sur la réforme de la police en panne.

Procureur général du Minnesota Keith Ellison est récemment apparu dans la même émission et a déclaré:

“Ne laissez pas la facture mourir sur un article pour lequel nous pouvons revenir plus tard… si nous pouvons tout obtenir sauf cela [qualified immunity], alors je dis passe-le.

Fouet de la majorité de la maison Jim Clyburn a choqué les législateurs progressistes plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a déclaré qu’il était prêt à exclure l’immunité qualifiée afin de faire adopter le projet de loi, comme l’a rapporté theGrio.

«Je ne sacrifierai jamais le bien sur l’autel du parfait. Je ne ferai pas ça. Je sais quel sera le projet de loi parfait. Nous avons proposé cela. Je veux une bonne législation. Et je sais que, parfois, vous devez faire des compromis », a déclaré Clyburn dimanche dans l’épisode de CNN sur l’état de l’Union.

La représentante Maxine Waters (D-CA) se réunit avec des membres du Congressional Black Caucus dans la salle Rayburn pour regarder le verdict du procès Derek Chauvin. (Photo par Chip Somodevilla / .)

«Si nous n’obtenons pas l’immunité qualifiée maintenant, nous reviendrons et essaierons de l’obtenir plus tard. Mais je ne veux pas que nous jetions une bonne facture parce que nous ne pouvons pas obtenir une facture parfaite.

Les commentaires de Clyburn interviennent alors que les sénateurs démocrates et républicains examinent actuellement The George Floyd Justice In Policing Act, qui a été adoptée à la Chambre en mars, mais qui a stagné au Sénat.

La version de la Chambre du projet de loi comprend des limites à l’immunité qualifiée pour les agents de police, une base de données nationale pour suivre l’inconduite des agents, les interdictions d’étranglement et assouplit la norme juridique pour les condamnations pour faute d’agents.

Président Joe Biden a imploré le Sénat d’adopter le projet de loi avant le 25 mai – le premier anniversaire du meurtre de Floyd.

Les législateurs sont plus préoccupés par la conclusion de l’accord que par la date butoir du président Biden.

Jen Psaki, L’attaché de presse de la Maison Blanche a déclaré jeudi que la Maison Blanche était «en contact étroit» avec les législateurs et qu’elle «s’en remettrait certainement aux attentes des principaux négociateurs ici».

Vendredi, 10 démocrates de la Chambre ont envoyé une lettre aux principaux démocrates et républicains du Sénat et de la Chambre, exprimant leurs préoccupations concernant le rejet de la question pour un accord bipartisan.

Le représentant James Clyburn (D-SC) prend la parole lors d’une audience du sous-comité de sélection de la Chambre sur la crise du coronavirus dans l’immeuble de bureaux de Rayburn House le 19 mai 2021 (photo de Susan Walsh-Pool / .)

«Étant donné que la violence policière, en tant qu’arme de racisme structurel, continue d’avoir des conséquences dévastatrices et mortelles pour les vies des Noirs et des Marrons dans tout notre pays, nous vous exhortons vivement non seulement à maintenir mais à renforcer la disposition éliminant l’immunité qualifiée alors que les négociations au Sénat se poursuivent. », Ont écrit les législateurs, notamment Ayanna Pressley du Massachusetts et des représentants. Cori Bush du Missouri dans la lettre du groupe.

Selon une étude de la Harvard TH Chan School of Public Health, les Noirs américains sont 3,23 fois plus susceptibles d’être abattus par un policier qu’une personne blanche.

La lettre ajoute: «En raison de l’immunité qualifiée, les meurtres par la police se produisent régulièrement avec une impunité virtuelle. Il est grand temps que cela se termine.

Quelques républicains du Sénat craignent de mettre fin à l’immunité qualifiée, car ils disent que cela pourrait ouvrir des officiers et des départements à une multitude de poursuites.

Reportage supplémentaire de Sytonia Reid

