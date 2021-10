MAXPRO est le meilleur équipement de gym à domicile pour les petits espaces

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Êtes-vous en mission pour construire la salle de gym à domicile parfaite? Eh bien, c’est définitivement le moment de le faire. Il y a tellement d’équipements de gym à domicile fantastiques qui offrent des entraînements phénoménaux dans le confort de votre propre maison, même dans de petits espaces. Le problème, cependant, est souvent double.

Premièrement, l’équipement de gym à domicile peut facilement coûter des milliers de dollars. Et deuxièmement, l’espace disponible est souvent limité. Même si vous pouvez vous permettre une énorme machine de gym à domicile, voulez-vous vraiment prendre autant de place ? Heureusement, de grands progrès ont été réalisés dans ce domaine. Si vous voulez le meilleur équipement de gym à domicile pour les petits espaces, ne cherchez pas plus loin que le Appareil de gym portable intelligent pour la maison MAXPRO. C’est fantastique, et il est de retour en stock dès maintenant sur Amazon.

Meilleur équipement de gym à domicile pour les petits espaces

J’ai testé tellement de machines de gym à domicile différentes au fil des ans. Certains sont meilleurs que d’autres, mais ils ont tous généralement une chose en commun. Ils sont énormes et prennent tellement de place dans mon sous-sol. C’est particulièrement vrai pour la machine Bowflex que j’utilise, qui a une empreinte massive. Ajoutez un vélo d’appartement, un rameur et un vélo elliptique, et il n’y a pas beaucoup de place pour autre chose là-bas.

Je repense un peu les choses en ce moment, surtout en ce qui concerne le Bowflex. C’est parce que le Appareil de gym portable intelligent pour la maison MAXPRO prend tellement moins de place, tout en étant tout aussi polyvalent.

La MAXPRO est une machine à câble compacte. Il est si petit qu’il tient dans un sac à dos, c’est donc de loin la machine à câble la plus compacte que j’ai jamais testée. Vous pouvez l’ouvrir pour le poser à plat sur le sol. Ou, il se plie en deux et se fixe à un cadre de porte ou même à une clôture.

Il y a tellement d’entraînements différents que vous pouvez faire avec le MAXPRO. Il est également idéal pour les personnes de toutes formes et tailles. La résistance varie de 5 lb jusqu’à 300 lb. Et changer la résistance des câbles est aussi simple que de tourner un cadran à chaque extrémité de l’unité.

Voici une vidéo du MAXPRO en action :

Après avoir passé environ une semaine à tester le Appareil de gym portable intelligent pour la maison MAXPRO, je suis définitivement fan. Et je ne suis pas le seul. Il suffit de jeter un œil aux critiques et vous pouvez voir que les gens sont vraiment dedans. En fait, même Shaq adore le MAXPRO ! C’est vrai, le grand homme est un tel fan qu’il a décidé d’investir dans l’entreprise.

Le MAXPRO connecté par Bluetooth se vend 899 $ sur Amazon dans les deux Orange sportive ou Métal brut coloris. Lorsque vous considérez le nombre de machines d’exercice différentes qu’il remplace, c’est une véritable aubaine. De plus, le MAXPRO est entièrement portable. Vous pouvez vous entraîner dans votre salon, dans votre sous-sol, dans votre chambre ou même dans votre jardin. En fait, il est suffisamment compact pour tenir dans un sac de voyage afin que vous puissiez l’emporter où vous voulez.

Je suis un grand fan du MAXPRO, et vous le serez aussi. Il est en vente avec une remise si vous vous dépêchez, c’est donc le moment idéal pour en découvrir un.

Faits rapides sur MAXPRO

C’est de loin le meilleur équipement de gym à domicile pour les petits espaces. Vous pouvez utiliser le Appareil de gym portable intelligent pour la maison MAXPRO à peu près n’importe où ! Voici quelques détails clés à garder à l’esprit si vous en envisagez un :

La boîte comprend une barre longue à connexion rapide MAXPRO en 3 pièces, 2 poignées d’entraînement, 2 dragonnes, 2 supports de montage de porte et un chargeur USB MAXPRO SmartConnect est le nouveau modèle connecté Bluetooth qui ajoute des fonctionnalités intelligentes à vos entraînements Capteurs embarqués et le MAXPRO l’application se combine pour suivre vos entraînements L’application surveille également vos progrès et fournit des analyses précieuses C’est un coach virtuel qui vous aide à atteindre vos objectifs de mise en forme La fonction de coach virtuel propose des entraînements dirigés par un coach de HIIT, Suspension ou Force et enregistrez-les dans l’application. Suspension, pliométrie et entraînement fonctionnel Il pèse moins de 9 lb et se replie pour tenir dans un sac à dos

