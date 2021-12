Maxwell a offert à l’adolescente une « tenue d’écolière avant les actes sexuels d’Epstein » | Monde | Nouvelles

La mondaine britannique est accusée d’avoir disposé la tenue d’écolière sur un lit pour la victime présumée parce qu’elle « pensait que ce serait amusant ». Maxwell nie avoir recruté des adolescentes pour que son partenaire Jeffrey Epstein les abuse sexuellement de 1994 à 2004.

Lors de son témoignage lundi devant le tribunal fédéral du district sud de New York, la victime présumée, appelée uniquement Kate, a déclaré aux jurés qu’elle avait 17 ans lorsqu’elle a rencontré Epstein pour la première fois et l’a vu lui et Maxwell « plusieurs fois » au cours des prochaines années.

Le témoin a affirmé qu’à l’âge de 18 ans, elle s’était rendue dans la maison d’Epstein à Palm Beach, en Floride, où la tenue d’écolière l’attendait sur son lit.

L’avocate adjointe des États-Unis, Lara Pomerantz, lui a demandé : « Est-il arrivé un moment où l’on vous a donné des vêtements à porter à la maison de Palm Beach ? »

Kate a répondu : « Oui. On m’a donné une tenue d’écolière. C’était une jupe courte plissée, des chaussettes blanches, une culotte blanche et une chemise. »

Mme Pomerantz a demandé: « Où avez-vous trouvé la tenue d’écolière? »

Kate a dit: « Sur mon lit. »

Le témoin a ajouté qu’elle est descendue pour trouver Maxwell et a demandé « qu’est-ce qui se passait avec les vêtements dans ma chambre? »

Kate a poursuivi: « Elle a dit ‘Je pensais que ce serait amusant pour toi de prendre son thé à Jeffrey dans la tenue’. »

Mme Pomerantz a déclaré: « Après le départ de l’entraîneur, Jeffrey a-t-il initié un contact sexuel avec vous? »

Kate a répondu: « Oui. »

Mme Pomerantz a demandé: « Epstein s’est-il engagé dans un acte sexuel avec vous? »

Kate a dit: « Oui. »

Mme Pomerantz a demandé: « Et si quelque chose vous a dit Maxwell plus tard dans la journée? »

Le témoin a répondu : « Elle m’a demandé si je m’amusais et m’a dit que j’étais une si bonne fille et que j’étais l’une de ses préférées, et c’est tout. »

Kate a également affirmé qu’à une autre occasion, alors qu’elle avait 17 ans, Maxwell l’avait conduite à Epstein dans une salle de massage de sa maison de ville à Londres et lui avait présenté des huiles avant de dire: « Passez un bon moment. »

Mme Pomerantz a demandé: « Avez-vous fait un massage à Epstein? »

Le témoin a répondu : « Oui. »

Mme Pomerantz a demandé: « Epstein a-t-il initié un contact sexuel avec vous? »

Kate a dit: « Oui. »

Mme Pomerantz a déclaré: « Sans entrer dans les détails, Epstein s’est-il engagé dans un acte sexuel avec vous? »

Kate a répondu: « Oui. »

Le témoin a également affirmé que Maxwell avait demandé si elle connaissait quelqu’un qui pourrait venir chez elle et faire une fellation à Epstein parce que c’était « beaucoup à faire pour elle ».

Maxwell nie toutes les charges.

Le procès continue.