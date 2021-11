Maxwell acceptera l’honneur « Legend » aux « Soul Train Awards » 2021 de BET | VIDÉO

*Tauteur-compositeur-interprète et producteur primé à trois reprises aux GRAMMY® Maxwell recevra le prix « Légende » au 2021 « Prix du train de l’âme ». Auteur-compositeur-interprète, acteur, entrepreneur et auteur primé et multiplatine Ashanti sera le récipiendaire de l’honneur ‘Lady of Soul’. Les 2021 « Récompenses du train de l’âme » premières Dimanche 28 novembre à 20 h HE/PT sur BET et BET Her.

« C’est un honneur de recevoir le prix Legend par une communauté qui a grandi avec moi tout au long de ma carrière », a déclaré Maxwell. « Je suis tellement reconnaissant de partager ce moment avec tout le monde et de retourner à l’Apollo pour une soirée d’excellence. »

« Je suis honoré d’être reconnu comme la lauréate « Lady of Soul » de cette année », a déclaré Ashanti. « C’est un moment de boucle pour moi parce que j’ai reçu le prix » Aretha Franklin Entertainer of the Year « aux Lady of Soul Awards en 2002. Alors que nous commémorons les 50 ans de Soul Train, je suis fier de faire partie de cette héritage et de retourner à l’Apollo pour célébrer.

En outre, PARI a publié les nominations officielles pour le 2021 « Récompenses du train de l’âme » reconnaissant le meilleur de la Soul et du R&B, qui célébrera également le 50e anniversaire de Soul Train.

SA dirige le 2021 « Prix du train de l’âme » nominations avec un nombre impressionnant de huit hochements de tête pour « Meilleure artiste féminine R&B/Soul », « Chanson de l’année », « Album de l’année », « Ashford and Simpson Songwriter’s Award (x2) », « Meilleure collaboration (x2) », et « Vidéo de l’année ». Jazmine Sullivan et Chris Brown a remporté le deuxième plus grand nombre de nominations avec six nominations chacun. Jazmine Sullivan’s les hochements de tête incluent « Meilleure artiste féminine R&B/Soul », « Chanson de l’année », « Album de l’année », « Le prix Ashford and Simpson Songwriter’s », « Meilleure collaboration » et « Vidéo de l’année ». celui de Chris Brown les hochements de tête incluent « Meilleur artiste masculin R&B/Soul », « Ashford and Simpson Songwriter’s Award », « Meilleure performance de danse », « Meilleure collaboration (x2) » et « Vidéo de l’année ».

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : EUR Book Look: ‘Starvin’ Artist: Hunger for Success’ – par Anthony Waldren

Wiz Kid et TEMS sont les troisièmes les plus élevés avec cinq hochements de tête chacun, suivis de Blxst avec quatre hochements de tête. Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic, Chat Doja, et Yung Bleu chacun a trois hochements de tête.

Duo dynamique de meilleurs amis Tisha Campbell et Tichina Arnold reviendront en tant que co-hôtes de la 2021 « Récompenses du train de l’âme » apportant leur énergie irremplaçable et leurs talents comiques hilarants au spectacle de cette année.

À propos de Maxwell

Maxwell a habilement réussi à transpercer les mélomanes pendant plus de deux décennies, en publiant cinq albums studio, tous à son rythme et tous dûment consacrés comme des classiques. Le chanteur de soul a redéfini la musique soul en avril 1996 lorsqu’il a sorti son premier album acclamé par la critique sur Columbia Music, Urban Hang Suite de Maxwell. Il a remporté des nominations aux GRAMMY®, le double statut de platine et l’or RIAA pour le single « Ascension (Don’t Ever Wonder) ».

Les albums de platine Embrya (1998) et Maxwell Now (2001) ont suivi. Après une pause de huit ans entre les sorties d’albums, BLACKsummers’night (2009) a fait ses débuts à la première place du Billboard 200 et a remporté deux prix GRAMMY®, dont celui du meilleur album R&B. À ce jour, Maxwell a obtenu 4 certifications d’album platine de la RIAA. Son dernier album blackSUMMERS’night, le deuxième volet de sa trilogie musicale, a valu à Maxwell son troisième GRAMMY® (Meilleure chanson R&B pour « Lake By The Ocean »), un NAACP Image Award (Outstanding Male Artist) et un Soul Train Award ( Meilleur artiste masculin R&B/Soul).

À propos d’Ashanti

Auteur-compositeur-interprète, acteur, entrepreneur et auteur primé Ashanti a été sélectionné pour recevoir le septième Train des âmes ‘Prix ​​de la Dame de l’Âme. Parmi ses nombreuses distinctions, Ashanti a reçu plusieurs Soul Train Awards tout au long de son illustre carrière, notamment R&B/Soul Album – Female, Independent R&B/Soul Performance, deux prix pour R&B/Soul Single – Female et Aretha Franklin Entertainer des Lady of Soul Awards. de l’année.

La vaste discographie multiplatine d’Ashanti l’a amenée au sommet des charts, méritant huit prix Billboard et un GRAMMY® pour le meilleur album de R&B contemporain (Ashanti). Elle a été la première femme à entrer dans l’histoire du Billboard en faisant en même temps ses trois premières entrées dans le top 10 du Billboard Hot 100, un exploit accompli auparavant uniquement par les Beatles. Avec une carrière qui s’étend sur des décennies, Ashanti s’est imposée comme un incontournable de la musique et recevra également une étoile sur le tristement célèbre Hollywood Walk of Fame en avril 2022.

PARI Âme rejoint le 2021 « Prix du train de l’âme » célébration en consacrant une heure entière à la collection de vidéoclips de chaque lauréat. Regardez plusieurs de leurs clips musicaux emblématiques, y compris celui d’Ashanti « Folish », « Rock Wit U (Awww Baby) », « Baby » et de Maxwell « Ascension (Don’t Ever Wonder) », « Pretty Wings », « Lifetime » à partir d’aujourd’hui à 18 h HE. Vérifiez les listes locales.

Les 2021 « Prix du train de l’âme » présenté par BET, présentera une gamme passionnante de performances inoubliables, y compris des moments spéciaux et des apparitions de certaines des stars les plus brillantes de la culture et du divertissement noirs. L’événement annuel s’engage à montrer l’impact de Soul Train sur la musique et la danse des années 70 à aujourd’hui.

Connie Orlando, EVP, Specials, Music Programming & Music Strategy supervisera le spectacle annuel, avec Jamal Noisette Vice-président, Specials, programmation musicale et stratégie musicale pour co-produire pour BET. Jesse Collins et Jeannae Rouzan–Clay de Jesse Collins Entertainment servir en tant que producteurs exécutifs de la 2021 « Prix du train de l’âme ».

La liste complète des nominés pour le 2021 « Prix du train de l’âme »:

MEILLEUR NOUVEL ARTISTE

BLXST

GRIS CAPELLA

MORRAY

TEMS

TON STITH

YUNG BLEU

PRIX D’ÂME CERTIFIÉE

ANTHONY HAMILTON

ASHANTI

CHARLIE WILSON

LES FRÈRES ISLEY

CONFITURE & LEWIS

T-DOULEUR

MEILLEURE ARTISTE FÉMININE R&B/SOUL

ALICIA CLÉS

CHAT DOJA

SA

JAZMINE SULLIVAN

JHENE AIKO

SZA

MEILLEUR ARTISTE R&B/SOUL HOMME

BLXST

CHRIS BROWN

DONNER SUR

JOUR DE CHANCE

CHAR

HUISSIER

PRIX DU MEILLEUR ÉVANGILE/INSPIRATION

BRIAN COURTNEY WILSON

JAMES FORTUNE

PRIX KELLY

KIRK FRANKLIN

MUSIQUE VILLE MAVERICK

TASHA COBBS LÉONARD

CHANSON DE L’ANNÉE

BLXST FEAT. TY DOLLA $IGN & TYGA – CHOISI

BRUNO MARS, ANDERSON .PAAK, SILK SONIC – LAISSER LA PORTE OUVERTE

ELLE – DOMMAGE

JAZMINE SULLIVAN – RASSEMBLEZ VOS SENTIMENTS

WIZ KID FEAT. TEMS – ESSENCE

YUNG BLEU FEAT. DRAKE – VOUS ÊTES ENCORE MINES

ALBUM DE L’ANNÉE

BLXST – PAS D’AMOUR PERDU

CHAT DOJA – PLANÈTE ELLE

GIVEON – QUAND TOUT EST DIT ET FAIT… PRENDRE DU TEMPS

ELLE – ARRIÈRE DE MON ESPRIT

JAZMINE SULLIVAN – CONTES DE HEAUX

WIZKID – FABRIQUÉ À LAGOS

LE PRIX DE L’AUTEUR-COMPOSITEUR ASHFORD ET SIMPSON

NE PEUT PAS LE LAISSER MONTRER – ÉCRIT PAR : KATE BUSH, DURRELL BABBS (TANK)

VENEZ À TRAVERS – ÉCRIT PAR : CARL MCCORMICK, CHRIS BROWN, HER, KELVIN WOOTEN, MICHAEL L. WILLIAMS II, TIARA THOMAS (HER FEAT. CHRIS BROWN)

DOMMAGE – ÉCRIT PAR : ANTHONY CLEMONS JR., CARL MCCORMICK, ELLE, JAMES HARRIS, JEFF GITELMAN, TERRY LEWIS, TIARA THOMAS (HER)

ESSENCE – ÉCRIT PAR : AYODEJI IBRAHIM BALOGUN, ONIKO EDDIE UZEZI, ONIKO EVAWERO, RICHARD ISONG, TEMILADE OPENIYI (WIZKID FEAT. TEMS)

LAISSEZ LA PORTE OUVERTE – ÉCRIT PAR : BRUNO MARS, BRANDON ANDERSON, DERNST EMILE II, CHRISTOPHER BRODY BROWN (BRUNO MARS, ANDERSON .PAAK, SILK SONIC)

RÉCUPÉREZ VOS SENTIMENTS – ÉCRIT PAR : BLUE JUNE, CHI, AUDRA MAE BUTTS, JAZMINE SULLIVAN, KYLE COLEMAN, MICHAEL HOLMES (JAZMINE SULLIVAN)

MEILLEURE PERFORMANCE DE DANSE

CHLOE X HALLE – HEURE IMPODÉE

CHRIS BROWN, JEUNE THUG – CITY GIRLS

LIZZO FEAT. CARDI B – RUMEURS

FAIT NORMANI. CARDI B- CTÉ SAUVAGE

HUISSIER – MAUVAISES HABITUDES

MEILLEURE COLLABORATION

CHRIS BROWN, JEUNE THUG FEAT. FUTURE, LIL DURK, LATTO – GO CRAZY (REMIX)

FAIT DE CHAT DOJA. SZA – BAISEZ-MOI PLUS

SON FAIT. CHRIS BROWN – VENEZ PAR

JAZMINE SULLIVAN FEAT. ELLE – FILLE COMME MOI

FEAT WIZKID. TEMS – ESSENCE

YUNG BLEU FEAT. DRAKE – VOUS ÊTES ENCORE MINES

VIDÉO DE L’ANNÉE

BRUNO MARS, ANDERSON .PAAK, SILK SONIC – LAISSER LA PORTE OUVERTE

CHRIS BROWN, JEUNE THUG FEAT. FUTURE, LIL DURK, LATTO – GO CRAZY (REMIX)

ELLE – DOMMAGE

JAZMINE SULLIVAN – PASSEZ VOS SENTIMENTS

FAIT NORMANI. CARDI B – CTÉ SAUVAGE

FEAT WIZKID. TEMS – ESSENCE

Source : Presse Pass News : [email protected]