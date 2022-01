Maxwell obtient l’approbation d’une demande de prison par le juge alors qu’elle attend sa condamnation dans un «trou de l’enfer» | Royaume-Uni | Des nouvelles

La juge Alison Nathan a déclaré que le vaccin était disponible au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York, où Maxwell est détenu et que le délinquant sexuel condamné a décrit comme un « trou de l’enfer ». L’avocate de Maxwell, Bobbi Sternheim, avait demandé si sa cliente pouvait se faire vacciner en attendant la condamnation.

Le tribunal a été informé que le Metropolitan Detention Center mettait à disposition des injections de rappel dans la semaine suivant la réception d’une demande d’un détenu, rapporte MailOnline.

Les avocats de Maxwell peuvent présenter une nouvelle demande au tribunal si une demande est faite et qu’un rappel n’est pas fourni.

La mondaine de 60 ans a été reconnue coupable jeudi dernier d’avoir aidé son ancien petit ami – le financier pédophile Jeffrey Epstein – à recruter et à préparer des adolescents.

Un jury américain a reconnu Maxwell coupable de cinq des six chefs d’accusation, bien que la procédure judiciaire ne soit pas encore terminée car elle fait face à un procès séparé pour parjure.

Les parties dans son cas ont reçu l’ordre de soumettre une lettre conjointe d’ici le 10 janvier proposant un calendrier de détermination de la peine.

La lettre conjointe devrait également proposer un calendrier pour le décompte des parjures.

Maxwell risque jusqu’à 65 ans derrière les barreaux.

Sa peine peut l’inciter à révéler les actions des autres membres du cercle d’Epstein dans le but de réduire sa longueur.

L’avocate de la famille de Maxwell, Leah Saffian, a été repérée au tribunal par le Miami Herald mardi, faisant signe au producteur d’ABC News, James Hill, de le lui présenter.

Des membres de sa famille ont déclaré qu’ils étaient très déçus du verdict et qu’ils avaient déjà entamé la procédure d’appel en pensant que Maxwell serait justifié.

Carl Tobias, professeur de droit Williams à la faculté de droit de l’Université de Richmond en Virginie, a déclaré à . qu’il pensait que Maxwell ferait appel car elle a déclaré qu’elle ne témoignait pas parce que les États-Unis n’avaient pas prouvé leur thèse.

Il a ajouté: « Elle devrait montrer une erreur dans la façon dont l’affaire a été jugée ou une mauvaise conduite du jury, qui seront toutes deux difficiles à montrer.

« De loin, il semblait que les victimes étaient des témoins courageux et sympathiques, qui fournissaient des témoignages crédibles sur un comportement horrible. »

Virginia Roberts Giuffre, qui est l’une des accusatrices les plus en vue d’Epstein et de Maxwell, a déclaré après le verdict de culpabilité : « Mon âme aspirait à la justice pendant des années et aujourd’hui, le jury m’a donné exactement cela. Je me souviendrai toujours de ce jour.

« Ayant vécu avec les horreurs des abus de Maxwell, mes pensées vont aux nombreuses autres filles et jeunes femmes qui ont souffert entre ses mains et dont elle a détruit la vie.

« J’espère qu’aujourd’hui n’est pas la fin mais plutôt une autre étape dans la justice. Maxwell n’a pas agi seul. Les autres doivent être tenus responsables. J’ai confiance qu’ils le seront. »