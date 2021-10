Maya et les trois bandes-annonces révèlent l’événement animé fantastique épique de Netflix 10z viral

Netflix a présenté une nouvelle bande-annonce pour Maya et les Trois, l’événement animé à venir qui vient du créateur et réalisateur Jorge R. Gutiérrez (El Tigre, The Book of Life) et présente les voix de Zoé Saldaña, Stéphanie Béatriz, Diego Lune, Gael Garcia Bernal, et tant d’autres. Netflix a également révélé l’affiche de l’émission animée, qui comprendra 9 chapitres et sera diffusée le 22 octobre sur le streamer.

Maya et les Trois se déroule dans un monde fantastique tentaculaire où la courageuse princesse guerrière (Saldaña) se prépare à célébrer son quinzième anniversaire. Le seul rebondissement ? Les dieux des enfers sont là pour écraser la fête, affirmant que la vie de Maya est confisquée au dieu de la guerre en récompense des secrets de sa famille. Afin de sauver sa famille, ses amis – et surtout elle-même – Maya doit partir en quête pour tenter de satisfaire une prophétie de longue date, dans laquelle trois guerriers sont prédits pour aider à la lutte contre le monde souterrain et la protection de humanité.

Basé sur le look de cette bande-annonce, dans laquelle les éléments dépassent littéralement le rapport supposé en explosions de couleurs et de lumière, c’est un événement que les fans d’animation ne voudront pas manquer. Dans une interview avec Collider, Gutiérrez a décrit Maya et les Trois comme «un film de quatre heures et demie. Et c’est ce délicieux burrito géant et quelqu’un vient de le couper comme des sushis en petits pains, mais vous allez vouloir tout consommer.

En plus de Saldaña, Beatriz, Luna et Bernal, Maya and the Three présente une distribution vocale absolument empilée composée de Gabriel Iglesias comme Picchu, Allen Maldonado comme Rico, Alfred Molina comme le dieu de la guerre, Kate del Castillo comme la déesse de la mort, Danny Trejo comme le dieu des tremblements de terre, Cheech Marin comme les dieux du vent et de la tempête, Rosie Perez comme la déesse des alligators, Reine Latifah comme Gran Bruja, Jean Wyclef comme Gran Brujo, Gutiérrez comme Roi Teca, Sandra Equihua comme la reine Teca, Isabelle Merced comme la reine veuve, Chelsea Rendon comme la déesse des tatouages, Joaquín Cosio comme le dieu des chauves-souris, Carlos Alazraqui comme le dieu de la magie noire, Eric Bauza comme le dieu des animaux de la jungle, et Rita Moreno comme Ah Puch. Maya and the Three propose également une partition originale composée par le duo de Gustavo Santaolalla et Tim Davies, qui sera disponible le 22 octobre chez Milan Records.

Maya et les Trois premières le 22 octobre sur Netflix. Découvrez la bande-annonce ci-dessous, avec la chanson “If It’s To Be” interprétée par Kali Uchis et écrit par Santaolalla :

Voici le synopsis officiel de Maya et les Trois :

Dans un monde fantastique, où la magie change le monde et où quatre royaumes règnent sur les terres, une princesse guerrière courageuse et rebelle nommée Maya est sur le point de célébrer son quinzième anniversaire et son couronnement. Mais tout change lorsque les dieux des enfers arrivent et annoncent que la vie de Maya est abandonnée au dieu de la guerre – un prix qu’elle doit payer pour le passé secret de sa famille. Si Maya refuse, le monde entier subira la vengeance des dieux. Pour sauver sa famille bien-aimée, ses amis et sa propre vie, Maya se lance dans une quête passionnante pour accomplir une ancienne prophétie qui prédit la venue de trois grands guerriers qui l’aideront à vaincre les dieux et à sauver l’humanité.

