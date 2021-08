Maya Hari de Twitter démissionne – The Financial Express

in

Elle a travaillé avec trois équipes différentes sur Twitter.

Maya Hari, vice-présidente, stratégie et opérations mondiales, Twitter a quitté l’entreprise. Hari travaille sur le site de microblogging depuis sept ans et s’est vu confier le rôle mondial en avril. Elle a annoncé sa démission mardi sur les réseaux sociaux.

« Après sept années incroyables chez Twitter, j’ai pris la décision de quitter l’entreprise. Ces années ont été un incroyable voyage de croissance, d’accélération, d’apprentissage et surtout une chance de travailler avec des personnes que je chéris profondément. Je prévois de prendre quelques mois pour me ressourcer, voyager et renouer avec ma famille avant ma prochaine aventure », a déclaré Hari.

“Ayant travaillé avec trois équipes différentes et d’innombrables tweeps au fil des ans, je suis vraiment privilégiée d’appeler autant de personnes amis et collègues qui sont tous les meilleurs dans l’entreprise”, a-t-elle ajouté.

Dans le cadre de son dernier rôle chez Twitter, elle s’est concentrée sur les clients et la stratégie de produits de revenus, les opérations, l’innovation et l’automatisation pour permettre les efforts de partenariats commerciaux et de contenu dans le monde entier.

Avant son élévation au rôle mondial étendu, Hari dirigeait les activités APAC de Twitter à l’exception du Japon et de la Corée du Sud. Elle a également été directrice générale de l’Asie du Sud-Est et de l’Inde et directrice principale de la stratégie produit et des ventes.

Hari possède deux décennies d’expérience dans le domaine de la technologie et du style de vie numérique. Elle a également travaillé avec d’autres marques mondiales renommées telles que Google, Microsoft, Samsung, Cisco, Conde Nast.

Récemment, le directeur général de Twitter Inde, Manish Maheshwari, s’est vu confier un nouveau rôle en tant que directeur principal, stratégie de revenus et opérations au bureau de Twitter à San Francisco.

