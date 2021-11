Maya Henry porte à nouveau la bague de fiançailles en diamant de Liam Payne

Maya Henry est remontée sur le ring (Photo : ./Beretta/Sims/REX/Shutterstock)

Maya Henry a de nouveau été vue portant sa bague de fiançailles, des mois après avoir ravivé sa romance avec Liam Payne.

Le mannequin a été vu portant l’énorme bague en diamant de 3 millions de livres sterling mardi lors d’une soirée à Londres.

Le jeune homme de 22 ans a été vu en train de quitter l’Amazonico de Mayfair après un dîner luxueux.

C’est la première fois que Maya porte la bague de fiançailles depuis que la star de One Direction a annulé leurs fiançailles en juin.

Les deux ont cependant ravivé leur romance seulement deux mois plus tard.

Maya avait l’air chic comme toujours dans une tenue entièrement en cuir composée d’un blazer et d’un pantalon assortis, avec un corset en dessous.

Elle portait une tenue en cuir chic et stylée (Photo : Beretta/Sims/REX/Shutterstock)



La bague en diamant vaut 3 millions de livres sterling (Photo : Beretta/Sims/REX/Shutterstock)



Maya a passé une soirée sans sa fiancée (Photo : Beretta/Sims/REX/Shutterstock)

Elle a accessoirisé l’ensemble avec un sac à main en peau de serpent doré tandis que ses cheveux étaient relevés avec deux mèches encadrant son visage.

Maya et Liam ont été aperçus ensemble pour la première fois après leur pause en août, en train de se promener tard dans la nuit à travers St-Tropez après avoir assisté à une fête sur un yacht de luxe.

Ils ont confirmé qu’ils s’étaient remis ensemble, car il a été dit que c’était Liam qui avait reconquis sa fiancée avec un geste romantique.

Liam et Maya étaient ensemble depuis trois ans lorsqu’il a proposé (Photo: Dave Benett / .)

Il a également expliqué qu’il devait « travailler sur lui-même » et était contrarié d’avoir blessé Maya.

Les deux étaient ensemble depuis trois ans auparavant, après que Liam se soit séparé de son ancienne partenaire Cheryl, avec qui il partage le fils de quatre ans, Bear.

Le mois dernier, les deux hommes ont fait leurs valises sur le PDA alors qu’ils assistaient à la première du film d’animation Ron’s Gone Wrong.

Le couple avait l’air aimé alors qu’ils marchaient ensemble sur le tapis rouge, partageant même un bisou sur la joue pour les caméras.

