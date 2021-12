Maya Jama va ouvrir un salon de beauté gratuit d’une journée dans le centre de Londres avec JD Sports

Le pop-up, une collaboration entre Jama, JD Sports et Adidas, fait partie de la campagne « King of the Streets » de JD Sports. // La personnalité de JD Sports, Adidas et la télévision Maya Jama s’associent pour ouvrir un salon de beauté gratuit pour une journée seulement // Ouverture le 8 décembre, Jama & Drys offrira des soins de beauté festifs gratuits, y compris des manucures au gel et des brushings

La personnalité de la télévision britannique Maya Jama ouvre un salon de beauté éphémère dans le centre de Londres, offrant des services gratuits tels que du nail art, des brushings et des extensions de cils dans le cadre de la campagne « King of the Streets » de JD Sports.

Le pop-up, appelé Jama & Drys, sera hébergé en collaboration avec JD Sports et Adidas. Ouvert uniquement le 8 décembre, le salon proposera aux clientes une gamme de services beauté, avec la star elle-même à disposition pour partager des astuces beauté.

Maya Jama a déclaré : » Tous ceux qui me connaissent vous diront que je suis une accro absolue à la beauté – j’aime le glam, j’aime les paillettes et j’aime évidemment vraiment Noël, donc j’ai hâte d’apporter de l’éclat à mes fans à Jama & Drys, «

« Cela a été très excitant de préparer le salon, et j’ai hâte d’ouvrir les portes et de rencontrer tout le monde le mercredi 8 décembre. »

LIRE LA SUITE: Boohoo ouvre les portes du magasin « Debenhams Beauty »

Ne s’arrêtant pas aux traitements, Maya Jama elle-même dirigera les caisses, tandis que les boissons seront servies aux côtés d’un DJ dans le salon.

Les personnes intéressées à obtenir un traitement au salon peuvent s’inscrire pour avoir la chance de gagner une place sur le site Web de JD.

Les gagnants pourront choisir parmi une liste de soins ; y compris des manucures en gel avec nail art, des tresses, des brushings, des extensions de cils et d’autres services.

La publicité de Noël « Kings of the Streets » de JD Sports a été lancée le mois dernier, marquant les 40 ans de la marque emblématique de la rue principale britannique.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette