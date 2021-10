Maya Millete disparue: son mari Larry arrêté pour meurtre 9 mois après la disparition de sa mère californienne

Larry Millete a été arrêté mardi matin pour le meurtre présumé de sa femme, Maya Millete, qui a disparu de leur maison de Chula Vista il y a plus de neuf mois.

Un flashbang a pu être entendu quelques instants avant qu’une équipe SWAT n’entre dans la maison, suivie d’instructions de la police par haut-parleur. Le FBI a ensuite mis en place un centre de commandement mobile juste devant le domicile de la famille.

Le service de police de Chula Vista s’est associé au FBI, au NCIS et au procureur du comté de San Diego sur l’affaire, rédigeant 67 mandats de perquisition et interrogeant plus de 100 témoins au cours des neuf derniers mois.

« Ces efforts ont finalement généré une variété d’éléments de preuve qui sont devenus clairs et accablants : Larry Millete, [Maya]le mari de, est responsable de [Maya]de meurtre et de disparition », a déclaré mardi la chef de la police de Chula Vista, Roxana Kennedy, lors d’une conférence de presse.

La sœur aînée de Maya, Maricris Drouaillet, a supplié le public de toute aide pour aider à localiser les restes de Maya, que les autorités recherchent toujours.

« Ce n’est toujours pas la fin. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Nous demandons toujours au public, s’il vous plaît, aidez-nous à ramener ma sœur à la maison. Je veux toujours voir ma sœur. Je veux toujours qu’elle rentre chez nous , a déclaré Drouaillet en pleurant mardi. « Nous avons promis à sa fille de 11 ans que nous ramènerions sa mère à la maison. Dites à ses enfants où est leur maman. »

Larry fait face à des accusations de meurtre et de possession illégale d’une arme d’assaut, selon le procureur du comté de San Diego, Summer Stephan.

Il a été nommé personne d’intérêt dans l’affaire en juillet et une ordonnance d’interdiction de violence armée a été signifiée à son encontre en mai, lorsque la police a saisi plus d’une douzaine de ses armes à feu.

L’une des armes de Larry, une arme de poing de calibre .40, n’a toujours pas été récupérée par les autorités.

Larry avait retiré d’importantes sommes d’argent de la banque dans les jours qui ont précédé son arrestation, donnant l’impression qu’il allait s’enfuir, selon Billy Little, un avocat qui a travaillé avec la famille de Maya.

« J’espère que le gars brûle en enfer », a déclaré Little à Fox News.

Maya a averti ses amis et sa famille dans les mois qui ont précédé sa disparition : « S’il m’arrivait quelque chose, ce serait Larry », a rapporté Fox News en exclusivité en avril.

Le procureur détaille les preuves contre Larry Millet

Stephan a présenté mardi certaines des « preuves circonstancielles, pièce par pièce » que les forces de l’ordre ont rassemblées au cours des neuf derniers mois.

Maya a demandé des conseils sur les avocats du divorce dans un groupe Facebook pour les mères de sa région le 7 janvier, le jour même de sa disparition, et a finalement pris rendez-vous avec un avocat du divorce pour la semaine suivante.

Maricris, la sœur aînée de Maya, a déclaré que Maya avait envisagé de divorcer pendant la majeure partie de 2020, mais elle a décidé de le faire le jour de sa disparition.

« Cela a été une accumulation au cours de l’année », a-t-elle déclaré à Fox News en avril. « Je pense qu’elle était prête en décembre, puis elle a finalement décidé de demander le divorce ce jour-là. »

Larry Millette aurait créé cet autel en septembre 2020. (Billy Litte)

Le comportement de Larry Millete est devenu de plus en plus erratique à l’approche de la disparition de Maya, selon les membres de la famille de Maya.

En septembre 2020, il a envoyé une photo de ce qui semble être un autel avec une image du couple couvert d’éclaboussures de sang ou de cire entouré de bougies, selon Little.

Stephan a dit que Larry avait commencé à contacter des « lanceurs de sorts » pour contrôler le comportement de Maya.

« Ces lanceurs de sorts seraient invités à donner envie à Maya de rester dans la relation, mais à l’arrivée de décembre 2020, ces messages aux lanceurs de sorts étaient beaucoup plus menaçants », a déclaré Stephan mardi.

« Il demandait que May soit frappée d’incapacité, que May soit victime d’un accident, qu’elle ait brisé des maisons pour qu’elle puisse rester à la maison, affichant ainsi ses idées homicides pour nuire à May. »

Richard Drouaillet, le beau-frère de Maya, a déclaré à Fox News que Larry essayait fréquemment de pousser les membres de la famille de Maya à essayer de sauver le mariage.

« Il a fait des trucs extrêmes », a déclaré Richard Drouaillet à Fox News.

Les jours après la disparition de Maya

Maya est rentrée chez elle le 7 janvier après avoir pris rendez-vous avec l’avocat du divorce. Son dernier message était à sa famille sur Facebook Messenger ce soir-là à 20h15

« Dans l’après-midi du 7 janvier, Larry Millete a envoyé un texto très révélateur. Il a dit : ‘Je pense qu’elle veut que je craque, et je tremble à l’intérieur, prêt à craquer' », a déclaré Stephan mardi.

À 21h57, neuf détonations fortes ont été enregistrées sur la caméra de surveillance d’un voisin, mais les autorités n’ont pas confirmé qu’il s’agissait de coups de feu. Environ 30 minutes plus tard, on entendait les enfants des Mille jouer dans la cour.

Aux premières heures du 8 janvier, Larry a déplacé sa Lexus noire dans l’entrée du garage « où aucune vidéo ne peut capturer si un corps a été placé à l’arrière de la Lexus ou non ».

« A 6h45, après avoir repositionné la voiture à 5h58, Larry part et il ne revient pas à la maison pendant 11 heures et 21 minutes », a déclaré Stephan mardi. « Il laisse son téléphone derrière lui, de sorte qu’il n’est pas possible de suivre le GPS ou la position sur le téléphone. »

Larry a déclaré aux autorités qu’il était allé à Solana Beach avec son fils de 4 ans toute la journée le 8 janvier. Pendant ce temps, son employeur appelait Maya et le père de Larry « frénétiquement » le 8 janvier, car il lui était si différent de ne pas le faire. se présenter au travail.

Maya a finalement été portée disparue par sa sœur le lendemain, le 9 janvier.

Dans les jours qui ont suivi la disparition de Maya, Larry Millete a déclaré à KGTV-TV de San Diego que le couple avait connu des « hauts et des bas » au cours de l’année écoulée et qu’ils s’étaient disputés la nuit précédant la disparition de Maya.

Les Milletes ont trois jeunes enfants qui vivent avec Larry depuis la disparition de leur mère. Ils n’étaient pas chez eux lors de l’arrestation et sont actuellement en sécurité, selon la police de Chula Vista.

Larry avait été dans une bataille juridique avec la famille de Maya sur les droits de visite des enfants avant d’être arrêté mardi.

« Ma femme [Maya] m’a volontairement laissé ainsi que nos trois enfants », a déclaré Larry Millete le mois dernier dans un dossier judiciaire, qui a été obtenu par CBS8. « Nous ne savons pas où elle se trouve. Sa disparition est considérée comme suspecte ou criminelle. Le service de police de Chula Vista a déclaré que je ne suis pas un suspect et qu’il n’y a aucune preuve d’acte criminel. »

L’avocat de Larry Millete n’a pas pu être joint pour commenter par appels téléphoniques, SMS ou e-mails mardi.

La famille de Maya menait des recherches hebdomadaires depuis la disparition de la mère de trois enfants disparue, plus récemment samedi et dimanche à Ocotillo Wells, dans le comté de San Diego.

Quiconque a des informations sur la disparition et le meurtre de Maya doit appeler San Diego County Crime Stoppers au 888-580-8477, ou CVPD au 619-691-5151

