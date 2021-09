Maya Rudolph s’exprime après être entrée dans l’histoire en tant que femme noire avec des Emmy Awards consécutifs

Il semble particulièrement approprié que Maya Rudolph soit entrée dans l’histoire en jouant la vice-présidente Kamala Harris, étant donné que l’ancienne sénatrice californienne a fait la même chose lorsqu’elle a été élue aux côtés de Joe Biden en 2020. En plus d’être la première femme et la première vice-présidente afro-américaine, Kamala Harris est devenue la femme la mieux classée dans l’histoire du gouvernement des États-Unis. Bien qu’il semble incroyable que Maya Rudolph ne puisse être que la troisième femme de couleur à remporter des Emmy Awards consécutifs, compte tenu du nombre de fois où certains gagnants blancs ont remporté des prix, sa victoire est une étape importante vers une meilleure représentation dans les médias. À noter, Regina King a été la première femme noire à remporter des prix consécutifs dans la même catégorie, pour son double rôle dans American Crime en 2015 et 2016, tandis qu’Uzo Aduba a remporté deux Emmys consécutifs pour Orange Is the New Black, mais en différentes catégories.