Maya Rudolph, une ancienne de « SNL », impliquée dans un accident de voiture à Los Angeles

L’ancienne de Saturday Night Live Maya Rudolph a semblé secouée après avoir récemment écrasé sa Tesla dans un arbre de son quartier. Le Daily Mail rapporte que l’actrice de Bridesmaids a été vue sur les lieux de l’accident. On ne sait pas si Rudolph a causé l’accident ou si elle utilisait la fonction de pilote automatique populaire du modèle de voiture à l’époque. Mais les photos prises par Paps sur les lieux montrent Rudolph en état de choc dans ce qui semble être les conséquences immédiates.

Rudolph a été photographié en train de mettre sa main sur son cœur d’un seul coup. Plusieurs voisins du quartier sont venus offrir leur aide. Un voisin a apporté à Rudolph une chaise où elle a été vue en train de passer des appels téléphoniques. Un voisin a également donné à Rudolph une bouteille d’eau pour l’aider à se calmer.

La voiture de Rudolph avait des dommages visibles à l’avant. L’airbag primaire du volant et les airbags secondaires des portes Falcon ont été vus déployés après l’accident. Le capot de sa Black Tesla a été vu froissé contre l’arbre dans lequel elle s’est écrasée.

Une autre voiture est arrivée après l’accident, avec un ami qui est venu chercher l’actrice. Rudolph et son amie ont été vues en train de prendre des objets personnels de la Tesla avant de quitter les lieux avec son amie dans une Toyota. On ne sait pas si la police ou d’autres membres du personnel médical sont venus aider par la suite.

Le Tesla Model X que Rudolph possède se vend 104 990 $. Le modèle X Plaid est au prix de 119 990 $, et une option de « capacité de conduite entièrement autonome » coûte 10 000 $ supplémentaires. Les fonctionnalités du pilote automatique sur la voiture incluent : « Naviguer sur le pilote automatique, le changement de voie automatique, le stationnement automatique, l’invocation, l’ordinateur entièrement autonome et le contrôle des feux de circulation et des panneaux d’arrêt ».

Rudolph n’a pas publié de message sur l’accident sur son compte Instagram. L’accident se serait produit le jeudi 6 janvier.

Rudolph est appréciée pour son travail sur la série de sketchs comiques de fin de soirée. Elle est également la fille de la défunte chanteuse Minnie Rippleton. Rippleton est mort alors que Rudolph n’avait que six ans.