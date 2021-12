Maya Vander détaille Noël « difficile » après une mortinaissance dévastatrice

Pour certains, ce n’est pas la période la plus merveilleuse de l’année. Et c’est OK.

Plus tôt ce mois-ci, Maya vander a partagé la nouvelle déchirante qu’elle a accouché d’un petit garçon le maçon dans une mortinaissance – et maintenant, elle parle de son chagrin pendant les vacances.

« Ce n’est pas le réveillon de Noël que j’avais imaginé », la star de Selling Sunset a légendé une photo de sa famille devant leur sapin de Noël. « C’était le jour où Mason serait rentré à la maison avec nous. »

Et tandis qu’elle a reconnu qu’elle souriait sur la photo – qui présente son mari David meunier et leurs enfants Aiden, 2 et Elle, 19 mois – elle a admis que les apparences peuvent être trompeuses. « Ça a été difficile », a-t-elle écrit. « Je n’ai jamais vécu le chagrin de cette façon. Notre famille le prend au jour le jour et nous faisons de notre mieux pour les enfants. Je suis extrêmement reconnaissant pour toute la gentillesse et les messages que j’ai reçus. Nous sommes reconnaissants pour nos enfants et sachez que tout ira bien. »