Maya Vander, star de « Selling Sunset », révèle qu’elle a donné naissance à un bébé mort-né

Maya Vander de Selling Sunset a subi une perte dévastatrice, partageant avec ses abonnés vendredi qu’elle a donné naissance à un petit garçon mort-né. Partageant une photo d’une boîte à souvenirs pour bébé de l’hôpital, la star de Netflix a ouvert sa légende déchirante avec franchise, écrivant simplement: « Hier a été le jour le plus difficile de ma vie. »

Vander a poursuivi en expliquant qu’elle avait donné naissance à son fils mort-né à 38 semaines de grossesse. « J’en ai toujours entendu parler mais je n’ai jamais imaginé que je ferais partie des statistiques », a-t-elle poursuivi. « Au lieu d’accoucher d’un bébé, je rentre chez moi avec une boîte à souvenirs. Je ne souhaite cela à personne. » Se soumettre à un examen hebdomadaire régulier » s’est transformé en cauchemar « , a déclaré Vander qu’elle n’aurait jamais imaginé que cela lui arriverait.

« Étant donné que je partage mes grossesses dans l’émission, je savais que je devais publier à ce sujet et éviter la question » Quand est votre date d’accouchement « », a-t-elle expliqué à propos de sa décision de partager sa perte sur les réseaux sociaux. La personnalité de la réalité a conclu: « Tu seras toujours dans notre cœur bébé Mason. »

La co-star de Vander’s Selling Sunset Heather Rae Young et son mari Tarek El Moussa n’ont pas tardé à envoyer leurs condoléances dans les commentaires, la star de HGTV écrivant aux côtés des emojis cardiaques, « Je suis tellement désolé maya », et Young ajoutant: « J’adore vous tellement. » La star de la vente de Tampa, Sharelle Rosada, a également commenté: « Omg NOO, je suis désolé pour votre perte. Je sais que les mots ne peuvent pas vous aider en ce moment avec ce que vous vivez. Vous et votre famille serez dans mes prières en cette période difficile. »

En juillet, Vander a annoncé qu’elle et son mari, qui partagent également leur fils Aiden, 2 ans, et leur fille Elle, 18 mois, attendaient leur troisième enfant. « C’est reparti », avait écrit l’agent immobilier à l’époque. « Le bébé n°3 sera notre cadeau de Noël/Hanoucca ! » Vander continuerait à documenter sa grossesse à la fois sur Selling Sunset et sur Instagram.

« Certaines personnes pensent que je suis folle d’avoir un troisième enfant, mais je ne peux pas exprimer assez à quel point je suis reconnaissante d’être la mère de ces bébés », a écrit Vander à côté d’une photo de séance de maternité en octobre. « La grossesse est une expérience tellement incroyable, une que je ne tiendrais jamais pour acquise. Le corps d’une femme peut faire des choses incroyables. S’imprégner de chaque instant jusqu’à l’arrivée du bébé n°3. »