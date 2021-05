Mayank Jain rejoint CarDekho Group en tant que PDG – New Auto Business

Auparavant, il était PDG du cluster Hindi News de Network18.

La société de technologie automobile CarDekho Group a renforcé son équipe de direction en nommant Mayank Jain au poste de PDG de l’activité New Auto. Dans son nouveau rôle, Jain sera chargé de renforcer la nouvelle offre automobile de l’organisation et d’approfondir l’engagement avec les OEM, le réseau de concessionnaires et d’autres partenaires de l’entreprise. Il travaillera à partir du bureau de CarDekho Gurugram et relèvera du PDG et co-fondateur de CarDekho, Amit Jain.

«Je suis ravi de rejoindre le groupe CarDekho et d’avoir l’opportunité de travailler avec l’une des meilleures équipes de l’espace AutoTech. Notre portefeuille leader du marché de portails et de plates-formes automobiles aide les clients à acheter des voitures, des vélos, des véhicules utilitaires et d’autres produits et services, tandis que notre suite de solutions et de technologies innovantes permet aux constructeurs et concessionnaires automobiles de développer leurs marques et de vendre davantage. J’ai hâte de faire évoluer la nouvelle activité automobile en offrant une plus grande valeur à nos clients partenaires », a déclaré Mayank Jain.

Avec plus de 18 ans d’expérience, Mayank Jain a une connaissance des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications en Inde et à l’international. Auparavant, il était PDG du cluster Hindi News chez Network18, où il gérait un cluster de 7 chaînes d’information. Il a occupé des postes de direction dans les ventes, le marketing, la gestion des produits et la stratégie dans des entreprises telles que Disney Star, British Telecom, Samsung et HT Media.

«Mayank Jain est un professionnel très réputé dans le monde des médias et possède une expérience impressionnante dans l’expansion d’entreprises dans des secteurs variés. Sa profonde compréhension et son expertise client nous permettront de concevoir et de fournir les meilleures solutions AutoTech à nos clients partenaires », a déclaré Amit Jain, PDG et cofondateur de CarDekho Group.

