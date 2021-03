Mayans MC Boss sur cette impressionnante bombe F Jax Teller et sortir de Sons Of Anarchy’s Shadow

Ouais, exactement, et c’est fait avec un tel amour. C’est un peu comme, tous ceux qui viennent de tous les fans de Sons sont des gens qui aiment cette mythologie, et nous en faisons partie, mais j’ai l’impression que pendant deux saisons, nous avons été obligés de faire une génuflexion, nous avons été obligés de les genoux. Vous savez, nos gars bruns ont des ennuis, ils appellent les blancs pour qu’ils viennent les sauver – voici la cavalerie. [Laughs.] Et ils parlent d’un gars, Jax Teller, qui est un personnage tellement incroyable – Charlie Hunnam a fait un travail tellement incroyable – mais alors vous avez des gens à des centaines de kilomètres d’un club rival, ou peut-être d’un meilleur club de frenemy, qui parlent de lui avec une telle révérence? Ce n’était tout simplement pas … cela n’a jamais semblé véridique. C’est fait avec tout le plus grand amour, en particulier avec Charlie. Je adore ces gars. J’adore Tommy Flanagan, j’adore DL, ces gars sont comme mes frères. Nous avons hâte de continuer à jouer avec eux, mais c’est notre spectacle, mec, c’est notre coup. Nous ne serons plus dans l’ombre de personne.