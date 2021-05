Mayans MC renouvelé pour la quatrième saison ⋆ .

]]>]]>

À seulement une semaine de la première de la saison trois, FX a renouvelé Mayas MC pour une quatrième saison.

La série, qui est un spin-off de Fils de l’anarchie, se concentre sur «la vie d’Ezekiel« EZ »Reyes (JD Pardo), un membre nouvellement patché de la charte Mayans MC à la frontière Cali / Mexi. Une fois le garçon en or avec le rêve américain à sa portée, EZ et son frère Angel (Clayton Cardenas) sont plus proches que jamais après avoir découvert la vérité sur le meurtre de leur mère tandis que leur père Felipe (Edward James Olmos) a du mal à concilier les choix lui et son fils ont fait.

Mayas MC a été co-créé par Fils de l’anarchieKurt Sutter et Elgin James.

«Elgin James, ses collaborateurs créatifs, cette incroyable distribution et son équipe ont livré une autre saison épique de ‘Mayas MC», A déclaré Nick Grad, président de la programmation originale de FX Entertainment. «À travers trois saisons, ‘Mayas‘a raconté des histoires qui résonnent bien au-delà de la frontière où le club prospère et survit, invitant les fans dans leur monde et leur donnant une place à la table.

vos frères vous soutiennent toujours. chevauchez. @mayansfx a été renouvelé pour la saison 4. pic.twitter.com/NPwBXLv57L – FX Networks (@FXNetworks) 3 mai 2021

«Je suis profondément redevable à tout le monde chez FX et 20th de nous avoir permis de continuer à raconter les histoires des personnages que Kurt et moi avons créés et que notre casting et notre équipe ont porté à de nouveaux sommets dans la saison 3», a déclaré James. «Dans la saison 4, nous sommes impatients de plonger plus profondément dans les vérités de chaque personnage, d’explorer le danger du monde combustible dans lequel il vit, et pour chaque écrivain, membre de la distribution et équipe de définir notre place en tant que conteurs.

Mayas MC devrait revenir avec sa troisième saison le 11 mai.

