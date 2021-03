Mayans MC Showrunner sur l’avenir de Taza après cette révélation choquante de SAMCRO

Ouais, tu sais, maintenant il y a deux Faucheurs morts là-bas; un dans celui dans le sol au Mexique et un se désintègre lentement dans une cuve à Santo Padre. Une chose que nous avons vraiment essayé de faire pendant la pause, quelque chose que je voulais vraiment comprendre, c’est d’avoir passé une vie entourée de violence, d’abord en tant que victime, puis pendant des décennies en tant qu’agresseur. Comme, personne ne sort de cette propreté, et il y a juste cette honte qui l’accompagne. Il y a une honte qui vient. Je veux dire, c’est une différence entre … Kurt Sutter et moi sommes des conteurs très différents. Je ne suis ici qu’à cause de lui dans la série, mais c’est un mec qui, quand il entre dans la pièce, la température change. L’énergie rebondit sur cet enfoiré, tu vois ce que je veux dire? Je me souviens quand il est arrivé pour la première fois, c’était notre première saison, et il est entré dans la salle des scénaristes, et l’un des écrivains m’a dit: « Oh, mon Dieu, c’est une rock star. » J’entre dans une pièce, je veux m’excuser d’être dans cette pièce, tu vois ce que je veux dire? Comme j’entre, je porte un sac mortuaire de honte pour les choses que j’ai faites dans ma vie, et cela m’est arrivé partout où je vais. Et ce sont donc deux points de vue différents pour raconter la violence de la série, n’est-ce pas? Il y en a un où personne ne le fait mieux que lui, le choc et le genre de joie qui peuvent l’accompagner, puis la véritable résonance émotionnelle – je pense qu’il y a de vrais moments dans Sons dont tout le monde se souvient. Mais pour moi, c’est comme si rien ne se passe dans le vide.