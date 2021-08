Mayar Sherif passe le tour de l’US Open

26/08/2021 à 23h30 CEST

l’égyptien shérif mayar, numéro 95 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-4 et 6-4 en une heure et vingt-cinq minutes pour Yuliya Hatouka, joueuse de tennis biélorusse, numéro 249 de la WTA, lors du tour de qualification de l’US Open. Après ce résultat, le vainqueur sera dans la prochaine phase de l’US Open.

Les statistiques sur le match montrent que la joueuse égyptienne a réussi à casser le service 4 fois à son adversaire, a eu une efficacité de 64% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 62% des points de service. Quant à la joueuse de tennis biélorusse, elle a réussi à casser deux fois le service de son adversaire, a atteint 71% d’efficacité, a commis 7 doubles fautes et a remporté 57% de ses points de service.

Dans le tournoi New York (US Open) une phase de qualification est préalablement réalisée au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le plus de points possibles pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des rivaux. Au total, 128 joueurs participent à cette phase spécifique. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 11 septembre sur un court extérieur en dur.