Mayawati dit que la défaillance de la sécurité du Premier ministre est « extrêmement préoccupante », exige une enquête équitable

Le chef du parti Bahujan Samaj, Mayawati, a exprimé jeudi son inquiétude face à la faille de sécurité survenue hier au Pendjab du Premier ministre Narendra Modi et a exigé une enquête indépendante de haut niveau sur l’incident. « Le manque de sécurité lors de la récente visite du Premier ministre Shri Narendra Modi au Pendjab est extrêmement préoccupant. Il faut prendre cet incident très […]

Le chef du parti Bahujan Samaj, Mayawati, a exprimé jeudi son inquiétude face à la faille de sécurité survenue hier au Pendjab du Premier ministre Narendra Modi et a exigé une enquête indépendante de haut niveau sur l’incident.

« Le manque de sécurité lors de la récente visite du Premier ministre Shri Narendra Modi au Pendjab est extrêmement préoccupant. Il est nécessaire de prendre cet incident très au sérieux et son enquête impartiale de haut niveau est nécessaire afin que les coupables puissent être correctement punis pour cet incident et qu’un tel incident ne se reproduise plus à l’avenir », a-t-elle écrit dans un tweet.

Elle a également critiqué la politisation de l’incident au milieu des prochaines élections législatives dans cinq États. « Compte tenu des élections qui se tiendront dans des États comme le Pendjab, etc., la lutte politique, les accusations et la politique en cours concernant cet incident ne sont pas non plus correctes. Cela conviendra d’arrêter la politisation de l’incident et de permettre une enquête équitable en raison de sa gravité », a-t-elle ajouté.

1. श्री नरेन्द्र मोदी जी के अभी हाल के पंजाब दौरे के दौरान जो सुरक्षा चूक हुई है वह अति-चिन्तनीय। को पूरी गंभीरता से लेकर इसकी उच्च-स्तरीय निष्पक्ष जाँच जरूरी है ताकि इसके लिए दोषियों को उचित सजा मिल सके तथा आगे फिर ऐसी घटना की पुनरावृति न – Mayawati (@Mayawati) 6 janvier 2022

Modi, qui a atterri à Bathinda au Pendjab et a dû emprunter la route menant à Hussainiwala à Ferozepur en raison du mauvais temps, a été bloqué sur un pont aérien en raison d’un blocus imposé par certains agriculteurs. Le Premier ministre devait s’adresser à un rassemblement à Ferozepur, qui a été annulé après l’incident.

Alors que le ministère de l’Intérieur a décrit l’incident comme une « lacune majeure » dans la sécurité du Premier ministre par le gouvernement de l’État, le ministre en chef Charanjit Singh Channi a affirmé qu’il n’y avait pas eu de faille de sécurité.

L’incident a déclenché une querelle politique massive avec le BJP alléguant que le Congrès au pouvoir au Pendjab « a tenté de blesser physiquement » le Premier ministre, tandis que d’autres partis ont également attaqué le gouvernement de l’État sur la question de la loi et de l’ordre.

Le gouvernement du Pendjab a constitué un comité de haut niveau de deux membres pour mener une « enquête approfondie » sur les lacunes lors de la visite du Premier ministre Modi. Le comité, qui soumettra son rapport dans les trois jours, comprend le juge (à la retraite) Mehtab Singh Gill et le secrétaire principal, Affaires intérieures et justice, Anurag Verma.

Pendant ce temps, la Cour suprême a accepté d’entendre vendredi un plaidoyer visant à garantir qu’il n’y ait aucune atteinte à la sécurité du Premier ministre à l’avenir.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.