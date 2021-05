Maye Musk, Hannah Bronfman et bien d’autres dans la campagne Summersalt Summer 2021 – WWD

Summersalt célèbre un éventail diversifié de femmes pour sa campagne été 2021.

La marque a fait appel à 24 femmes entrepreneurs, activistes et influenceuses pour sa nouvelle campagne intitulée «Chaque corps est un corps Summersalt», publiée vendredi.

La campagne met en vedette des femmes de l’industrie de la mode, notamment la créatrice Carly Cushnie, les stylistes Stacy London et Micaela Erlanger, l’influenceuse Hannah Bronfman et le mannequin Maye Musk. Il présente également les joueurs de football Ashlyn Harris et Ali Krieger, la médaillée d’or des Jeux olympiques spéciaux Chelsea Werner, les actrices Erin et Sara Foster et le Dr Deepika Chopra, entre autres femmes modélisant des styles nouveaux et les plus vendus.

«Avec cette campagne, nous voulions représenter des communautés qui ont été négligées non seulement dans l’industrie du maillot de bain, mais historiquement dans le marketing dans son ensemble», a déclaré Reshma Chattaram Chamberlin, cofondateur, chef de la marque et directeur numérique de Summersalt. «La positivité corporelle est au cœur de la mission de la marque Summersalt depuis le tout début et cette campagne fait écho à cet appel à l’inclusivité. En mettant en vedette ce groupe inspirant de femmes diverses et en célébrant leur beauté unique et leurs réalisations personnelles, nous espérons permettre aux autres de faire de même.

Il s’agit de la plus grande campagne publicitaire de Summersalt à ce jour, mettant en vedette des femmes âgées de 23 à 73 ans et allant de la taille zéro à 22. La campagne estivale présente les nouveaux styles de maillots de bain Summersalt les plus vendus, fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les styles varient en taille de zéro à 24.

«Nous voulons que les gens voient cette campagne et se souviennent que la beauté n’est pas une taille unique et que tout le monde mérite de se sentir au mieux de sa forme et de s’impliquer pleinement dans la vie en maillot de bain, quel que soit son âge ou sa taille», a déclaré Lori Coulter, cofondatrice , directeur général et président de la marque. «Nous avons non seulement créé cette campagne, mais Summersalt en tant que marque, pour inciter toutes les femmes à adopter l’aventure et le plaisir où que la vie nous mène.»

Cliquez sur la galerie ci-dessus pour voir plus de photos de la campagne d’été 2021 de Summersalt.

