Mayence vs Bayern Munich: Bundesliga 2020-21 toutes les mises à jour

Avant une pause de deux semaines qui verra l’équipe prendre un repos bien mérité, le Bayern Munich se rend à Mayence pour affronter la résurgence de Bo Svensson. Hansi Flick n’a besoin que de trois points supplémentaires pour confirmer le septième titre majeur de sa courte carrière, tandis que Robert Lewandowski a besoin de six autres buts pour battre le record de tous les temps de Gerd Muller en Bundesliga.

Ce sont les principaux scénarios de ce jeu, mais quelques mini-récits abondent également. Leroy Sane manque de confiance depuis le match du PSg, et il reste à voir si Hansi pourra le sortir de son funk. Jamal Musiala a été en feu ces derniers temps, il pourrait donc faire une troisième apparition consécutive dans le onze de départ. Pendant ce temps, le Bayern accueille à nouveau Serge Gnabry et Leon Goretzka dans l’équipe – leur retour renforce une équipe fortement épuisée.

Rejoignez-nous ici sur Bavarian Football Works pour l’histoire complète. Nous avons des nouvelles, des mises à jour, des podcasts, des analyses et bien plus encore – pour ce jeu et bien d’autres! Nous ne manquons jamais un match, alors assurez-vous de tout vérifier.