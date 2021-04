Mayence vs Bayern Munich: les compositions, les nouvelles de l’équipe, le retour de Lewandowski et Goretzka, et plus encore!

Après une semaine tumultueuse où le Bayern Munich a aidé à sauver le football d’une mort rapide et soudaine (et l’a donc vouée à une mort lente et angoissante à la place), Hansi Flick et ses garçons peuvent terminer une saison difficile avec une victoire potentielle contre Mayence. Avec le club Carnival planant juste au-dessus de la zone de relégation, il n’y a pas de meilleure opportunité pour le club de sceller un neuvième titre consécutif.

Actualités de l’équipe

Il y a de BONNES nouvelles pour un changement. Robert Lewandowski et Leon Goretzka sont de retour à l’entraînement en équipe et seront disponibles pour jouer demain. Cependant, Marc Roca est toujours douteux, alors que Corentin Tolisso vient de reprendre un entraînement léger – il sera impossible pour l’un ou l’autre des joueurs de remplacer Joshua Kimmich surmené.

Alors, comment Hansi Flick alignera-t-il son équipe demain? Eh bien, vous savez juste que Robert Lewandowski aura hâte de partir, et l’entraîneur ne peut pas le garder hors du terrain une seconde de plus. Choupo-Moting, qui a fait un travail louable en son absence, tombera sur le banc alors que l’international polonais reprendra son rôle habituel d’attaquant.

Il sera rejoint par Thomas Muller, qui cherchera à égaler ou à battre le record de passes décisives de la Bundesliga (qui a été établi par lui la saison dernière). Le duo sera probablement soutenu par Serge Gnabry et Leroy Sane sur les flancs, Kingsley Coman étant probablement mis de côté pour la seconde période.

Au milieu de terrain, Kimmich peut enfin être réuni avec Goretzka, marquant le retour du meilleur duo de milieu de terrain au monde en ce moment. Avec la paire de départ, le Bayern peut s’attendre à garder Mayence bien à distance – ce qui est pour le mieux, compte tenu de la mauvaise qualité de la défense cette saison. Si Kimmich doit être reposé, Flick pourrait essayer un 4-1-4-1 avec Musiala et Muller comme deux médiums offensifs, mais c’est peut-être un peu trop risqué pour le moment. Tout dépendra de la façon dont Josh se sent en forme ce jour-là.

Enfin, en défense, on peut s’attendre à ce que Lucas Hernandez tombe sur le banc alors que David Alaba revient au centre. Le reste arrive à un bon moment pour Lucas, qui souffre de côtes meurtries depuis les deux derniers jours de match. Alphonso Davies reprendra son rôle habituel à l’arrière gauche, avec Jerome Boateng (arrière central) et Benjamin Pavard (arrière droit) complétant la défense). Manuel Neuer, comme d’habitude, sera dans les buts.

Donc, avec tout cela à l’écart, voici comment vous pouvez vous attendre à ce que le Bayern Munich s’aligne demain:

Autres options:

Jamal Musiala pour l’un ou l’autre des ailiers. Lucas Hernandez pour Alphonso Davies à l’arrière gauche. Alaba s’est déplacé au milieu de terrain, permettant à Kimmich de se reposer. Lucas entre en position CB et la gamme change en conséquence.