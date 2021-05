Mayhem annonce l’épisode “ Atavistic Black Disorder / Kommando ”

Metallers noirs norvégiens GRABUGE revenir cette année avec un EP appelé “Trouble noir atavique / Kommando” avec du matériel supplémentaire du “Démon” session, y compris un hommage aux groupes qui ont jeté les bases de ce qui allait arriver. L’EP sortira le 9 juillet.

Les seigneurs des ténèbres ont creusé profondément et reflété leurs influences pour créer une odyssée musicale qui les montre aux multiples facettes de plusieurs manières.

Pour cet objectif, couvrez des versions de groupes comme DÉCHARGE, DEAD KENNEDYS, PENI RUDIMENTAIRE et RAMONES ont été choisis, qui en GRABUGE s’intègrent de manière impressionnante dans leur son éclatant et assombri. Le groupe a également recruté Billy Messiah et Maniaque, qui a repris les performances vocales sur deux chansons!

En plus des versions de couverture nommées, une piste inédite appelée “Voces Ab Alta” est présenté sur l’EP, qui poursuit le voyage musical aux côtés de “Communion en verre noir” et “Flamme mourante éternelle”, qui ont été utilisés comme pistes bonus pour l’album 2019 “Démon”.

Le PE ferme ainsi le capital, qui a été ouvert avec la libération de “Démon” de retour en 2019 et illumine à nouveau le groupe d’une manière inhabituelle et surprenante.

Le concept visuel a de nouveau été géré par le designer italien Daniele Valeriani (L’ENFANT DE LUCIFER, DE SOMBRES FUNÉRAILLES) qui s’est déjà occupé de l’oeuvre de leur ancien joueur de longue date “Démon”.

«J’ai toujours eu des influences punk», dit le chanteur Attila. “Je suppose que cela vient de mon enfance où nous étions constamment à la recherche de musique plus extrême. C’est comme ça que j’ai découvert DEAD KENNEDYS, GBH, LES EXPLOITÉS, PISTOLETS DE SEXE, UK SUBS, DÉCHARGE, PENI RUDIMENTAIRE et ainsi de suite, au début des années 80, aux côtés du heavy metal. Mais ensuite j’ai découvert VENIN. Cela a changé la donne! “

Necrobutcher ajoute: “Nous avons eu du temps supplémentaire dans le studio pour enregistrer le ‘Démon’ il y a deux ans, tous les membres du groupe ont été invités à insérer deux reprises pour du matériel supplémentaire. J’ai choisi des chansons par FRAPPE MORTELLE (‘La vérité’) et DÉCÈS (‘Evil Dead’) qui ont tous deux été utilisés comme pistes bonus sur l’album. Mon autre contribution a été d’amener deux anciens membres en raison de leur lien évident avec le punk: Maniaque sur le DEAD KENNEDYS suivre et Gamelle (Messie) sur le DÉCHARGE piste et certains des autres. “

Liste des pistes:

Face A

01. Voces Ab Alta



02. Communion en verre noir



03. Flamme mourante éternelle

Côté B

01. En défense de notre avenir (Couvercle DECHARGE)



02. Hellnation (Couverture de DEAD KENNEDYS)



03. Seulement la mort (Couverture PENI RUDIMENTAIRE)



04. Commando (Couverture RAMONES)

GRABUGE est:

Necrobutcher – Basse



Hellhammer – Tambours



Attila – Voix



Teloch – Guitare



Ghul – Guitare

