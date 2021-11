Mayhem et Watain annoncent une tournée nord-américaine de mars/avril 2022

Célèbre collectif de black metal suédois WATAIN rejoindra leurs forces avec des légendes du black metal norvégien tout aussi tristement célèbres GRABUGE pour une tournée à travers l’Amérique du Nord, judicieusement labellisée « La Sodomie Sanguine De L’Amérique Du Nord », à partir du 7 mars 2022. Ils seront soutenus par des punks blackened speed metal américains MINUIT.

WATAIN et GRABUGE a fait la déclaration suivante : « GRABUGE et WATAIN sont ravis d’annoncer que ce qui deviendra connu dans l’histoire sous le nom de sodomie sanguine de l’Amérique du Nord aura lieu au printemps 2022, avec nos deux groupes à la barre et avec le tristement célèbre MINUIT se joindre à nous en tant qu’invités spéciaux. Par la présente, nous invitons tous nos amis et ennemis nord-américains à célébrer le retour des ténèbres et du mal sur vos terres et à nous rejoindre dans ce qui est destiné à devenir une tournée d’enfer légendaire ! »

GRABUGE et WATAIN « La tournée Sanguine Sodomy Of North America 2022 » avec des invités spéciaux MINUIT:

07 mars – San Francisco, Californie, The Regency Ballroom



08 mars – Los Angeles, Californie, The Wiltern



09 mars – Phoenix, AZ, The Nile Theatre



11 mars – Salt Lake City, UT, The Depot



12 mars – Denver, CO, The Summit Music Hall



14 mars – Dallas, TX, live amplifié



15 mars – Austin, Texas, Mohawk



16 mars – Houston, Texas, White Oak Music Hall



18 mars – Atlanta, GA, Mascarade



19 mars – Tampa, Floride, Orpheum



20 mars – Charlotte, Caroline du Nord, The Underground



22 mars – Montréal, QC, Club Soda



23 mars – Toronto, ON, Le Phénix



25 mars – Worcester, MA, The Palladium



26 mars – New York, NY, Irving Plaza



27 mars – New York, NY, Irving Plaza



29 mars – Baltimore, MD, Baltimore Soundstage



30 mars – Pittsburgh, Pennsylvanie, The Roxian



31 mars – Détroit, MI, The Majestic



01 avril – Chicago, Illinois, The Vic



02 avril – Minneapolis, MN, Skyway Theatre



03 avril – Joliet, Illinois, La Forge

En juillet dernier, GRABUGE revient avec un EP intitulé « Trouble noir atavique / Kommando ».

WATAIN vient de boucler l’enregistrement de son septième album studio, qui sortira au printemps 2022 jusqu’à Explosion nucléaire.

