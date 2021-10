Mayhem & Madness : des monstres autoritaires font des ravages sur nos libertés

par John W. Whitehead, Rutherford Institute :

« Vous les voyez dans la rue. Vous les regardez à la télé. Vous pourriez même voter pour un cet automne. Vous pensez que ce sont des gens comme vous. Vous vous trompez. Tout à fait faux. – Ils vivent

Nous vivons une époque de chaos, de folie et de monstres.

Des monstres à visage humain marchent parmi nous. Beaucoup d’entre eux travaillent pour le gouvernement américain.

Ce à quoi nous avons affaire aujourd’hui est une bête autoritaire qui a dépassé ses chaînes et ne sera pas retenue.

Par ses actes de prise de pouvoir, de brutalité, de méchanceté, d’inhumanité, d’immoralité, d’avidité, de corruption, de débauche et de tyrannie, le gouvernement est devenu presque impossible à distinguer du mal qu’il prétend combattre, que ce mal prenne la forme du terrorisme, de la torture, de la maladie. , trafic de drogue, trafic sexuel, meurtre, violence, vol, pornographie, expérimentations scientifiques ou tout autre moyen diabolique d’infliger douleur, souffrance et servitude à l’humanité.

Nous avons laissé les méfaits et les abus du gouvernement durer trop longtemps.

Nous avons adhéré à l’illusion et refusé de saisir la vérité.

Nous sommes nourris d’une série de fictions soigneusement conçues qui ne ressemblent en rien à la réalité.

Nous vivons dans deux mondes : le monde que nous voyons (ou que l’on fait voir) et celui que nous ressentons (et parfois entrevoyons), ce dernier étant bien loin de la réalité propagandiste fabriquée par le gouvernement et ses commanditaires, y compris les médias.

En effet, ce que la plupart des Américains perçoivent comme la vie en Amérique – privilégiée, progressiste et libre – est loin de la réalité, où les inégalités économiques s’accroissent ; les blocages pandémiques (à la fois mentaux et physiques), les programmes réels et le pouvoir réel sont enfouis sous des couches de double langage orwellien et d’obscurcissement des entreprises ; et la « liberté », telle qu’elle est, est administrée à petites doses légalistes par une police militarisée armée jusqu’aux dents.

Les pouvoirs en place veulent que nous nous sentions menacés par des forces indépendantes de notre volonté (terroristes, tireurs, kamikazes, maladies, etc.).

Ils veulent que nous ayons peur et que nous dépendions du gouvernement et de ses armées militarisées pour notre sécurité et notre bien-être.

Ils nous veulent méfiants les uns envers les autres, divisés par nos préjugés, et à la gorge les uns des autres.

Surtout, ils veulent que nous continuions à marcher au pas de leurs diktats.

Éloignez-vous des tentatives du gouvernement de nous distraire, de nous détourner et de nous embrouiller et de vous brancher sur ce qui se passe réellement dans ce pays, et vous vous retrouverez tête baissée dans une vérité indubitable et désagréable : l’élite riche qui nous gouverne nous considère comme des ressources consomptibles à utiliser , abusé et rejeté.

En fait, une étude menée par Princeton et Northwestern University a conclu que le gouvernement américain ne représente pas la majorité des citoyens américains. Au lieu de cela, l’étude a révélé que le gouvernement est dirigé par les riches et les puissants, ou la soi-disant « élite économique ». De plus, les chercheurs ont conclu que les politiques adoptées par cette élite gouvernementale favorisent presque toujours des intérêts particuliers et des groupes de pression.

En d’autres termes, nous sommes dirigés par une oligarchie déguisée en démocratie, et sans doute sur la voie du fascisme – une forme de gouvernement où les intérêts des entreprises privées règnent, l’argent prend la tête et le peuple est considéré comme de simples sujets à contrôler. .

Non seulement vous devez être riche – ou redevable aux riches – pour être élu de nos jours, mais être élu est également un moyen infaillible de devenir riche. Comme le rapporte CBS News : « Une fois en poste, les membres du Congrès ont accès à des connexions et à des informations qu’ils peuvent utiliser pour augmenter leur richesse, d’une manière sans précédent dans le secteur privé. Et une fois que les politiciens quittent leurs fonctions, leurs relations leur permettent de profiter encore plus. »

En dénonçant cette corruption flagrante du système politique américain, l’ancien président Jimmy Carter a qualifié le processus d’élection – à la Maison Blanche, au palais du gouverneur, au Congrès ou aux législatures des États – de « corruption politique illimitée… une subversion de notre système politique en guise de récompense pour contributeurs majeurs, qui veulent et attendent, et parfois obtiennent, des faveurs pour eux-mêmes après la fin des élections. »

Soyez assuré que quand et si le fascisme s’installe enfin en Amérique, les formes de base du gouvernement resteront : le fascisme apparaîtra comme amical. Les législateurs seront en session. Il y aura des élections et les médias continueront de couvrir les divertissements et les anecdotes politiques. Cependant, le consentement des gouvernés ne s’appliquera plus. Le contrôle réel sera finalement passé à l’élite oligarchique contrôlant le gouvernement dans les coulisses.

Semble familier?

De toute évidence, nous sommes maintenant gouvernés par une élite oligarchique d’intérêts gouvernementaux et corporatifs.

Nous sommes passés au « corporatisme » (favorisé par Benito Mussolini), qui est à mi-chemin sur la voie du fascisme à part entière.

Le corporatisme est l’endroit où les quelques intérêts financiers – non élus par les citoyens – règnent sur le plus grand nombre. De cette façon, il ne s’agit pas d’une démocratie ou d’une forme de gouvernement républicain, ce pour quoi le gouvernement américain a été créé. Il s’agit d’une forme de gouvernement descendante dont l’histoire est terrifiante, caractérisée par les développements survenus dans les régimes totalitaires du passé : des États policiers où tout le monde est surveillé et espionné, arrêté pour des infractions mineures par des agents du gouvernement, placé sous contrôle de la police et placés dans des camps de détention (alias concentration).

Pour que le dernier marteau du fascisme tombe, il faudra l’ingrédient le plus crucial : la majorité du peuple devra convenir que ce n’est pas seulement opportun mais nécessaire.

Mais pourquoi un peuple accepterait-il un régime aussi oppressif ?

La réponse est la même à tous les âges : la peur.

La peur rend les gens stupides.

La peur est la méthode la plus souvent utilisée par les politiciens pour accroître le pouvoir du gouvernement. Et, comme la plupart des commentateurs sociaux le reconnaissent, une atmosphère de peur imprègne l’Amérique moderne : peur du terrorisme, peur de la police, peur de nos voisins, etc.

La propagande de la peur a été utilisée assez efficacement par ceux qui veulent prendre le contrôle, et elle travaille sur la population américaine.

Malgré le fait que nous sommes 17 600 fois plus susceptibles de mourir d’une maladie cardiaque que d’une attaque terroriste ; 11 000 fois plus de risques de mourir d’un accident d’avion que d’un complot terroriste impliquant un avion ; 1048 fois plus susceptibles de mourir d’un accident de voiture que d’un attentat terroriste, et 8 fois plus susceptibles d’être tués par un policier que par un terroriste, nous avons cédé le contrôle de nos vies à des représentants du gouvernement qui nous traitent comme un moyen de une fin, la source de l’argent et du pouvoir.

Comme l’avertit l’Homme barbu dans le film They Live de John Carpenter : « Ils démantèlent la classe moyenne endormie. De plus en plus de gens deviennent pauvres. Nous sommes leur bétail. Nous sommes élevés pour l’esclavage.

À cet égard, nous ne sommes pas si différents des citoyens opprimés de They Live, qui est sorti il ​​y a plus de 30 ans, et reste d’une manière déconcertante et effrayante pour notre époque moderne ou les autres films dystopiques de Carpenter.

Mieux connu pour son film d’horreur Halloween, qui suppose qu’il existe une forme de mal si sombre qu’il ne peut pas être tué, le plus grand corpus d’œuvres de Carpenter est imprégné d’une forte tendance anti-autoritaire, anti-establishment et laconique qui parle à les inquiétudes du cinéaste face à l’effritement de notre société, en particulier de notre gouvernement.

Maintes et maintes fois, Carpenter dépeint le gouvernement travaillant contre ses propres citoyens, une population déconnectée de la réalité, la technologie déchaînée et un avenir plus horrible que n’importe quel film d’horreur.

Dans Escape from New York, Carpenter présente le fascisme comme l’avenir de l’Amérique.

