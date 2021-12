Mayim Bialik aurait causé des frictions sur le tournage

Mayim Bialik est peut-être encore en train de s’installer sur le Jeopardy! défini depuis qu’il a été nommé en tant qu’hôte intérimaire, mais les sources sur le plateau disent OK ! Magazine que la transition n’a pas été vraiment facile, citant Bialik comme principal problème. « Mayim fait le travail, mais elle ne s’intègre pas dans la culture et insiste pour faire beaucoup de choses à sa manière », partage la source.

Bialik est en poste depuis environ deux mois maintenant, travaillant comme hôte principal après que l’ancien producteur exécutif Mike Richards a démissionné brusquement après avoir été annoncé comme hôte principal en raison de rapports faisant état de commentaires offensants et de comportements obscènes. Bien que l’équipe de production ne soit pas très satisfaite de certains de ses choix. « Mais les gens ne pensent pas que Mayim fait la bonne figure sur le plateau, même en ce qui concerne son sens de la mode », a poursuivi la source. « Elle insiste pour choisir ses propres tenues, ce qui lui a fait beaucoup de bruit. »

Les producteurs sont à la recherche d’un nouvel hôte permanent de la série, et il ne semble plus probable que l’alun de Big Bang Theory soit plus en lice. « Le sentiment sur le plateau est que la série a besoin d’un pro plus raffiné, pas d’une célébrité », ajoute la source. « Jusqu’à ce qu’ils en trouvent une, ils vont devoir vivre avec ses excentricités ! »

Les choses auraient été difficiles sur le plateau depuis un certain temps. Le point de vente avait précédemment signalé que des sources de l’émission n’étaient pas d’accord avec la direction que prenait le jeu télévisé compétitif. « Ce n’est vraiment pas le look que Jeopardy! recherchait, et Alex [Trebek], s’il regarde en bas, serait choqué », a déclaré une source à l’époque. (Trebek est décédée en novembre 2020 des suites d’une bataille contre le cancer). Bialik a elle-même rencontré quelques controverses après ses commentaires sur Harvey Weinstein et les vaccins ont été « Ils aimeraient avoir Katie, Anderson ou même Aaron Rodgers, mais il y a peu de chances de les avoir maintenant », ajoute l’initié. L’espoir de la série est que les producteurs « prennent en charge et guident Jeopardy ! dans la bonne direction parce que la crainte est que cela ne continue pas du tout s’ils ne le font pas. »