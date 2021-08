Mayim Bialik de Jeopardy! sonne presque aussi mauvais que Mike Richards

Mayim Bialik prend la parole sur scène lors de la célébration du 70e anniversaire d’Israël en 2018.Photo : Vivien Killilea (.)

Mayim Bialik, neuroscientifique et acteur de sitcom, est le dernier animateur restant de Jeopardy ! suite au départ très médiatisé du producteur exécutif Mike Richards en tant que remplaçant du regretté Alex Trebek. Mais là où Richards a été abattu par son traitement sordide des femmes, Bialik courtise sa propre controverse grâce à la refonte des commentaires passés qu’elle a faits sur les vaccinations et l’accouchement par césarienne.

Bialik, qui a été embauché pour animer Jeopardy ! Les retombées et les offres spéciales, par opposition au concert principal et syndiqué que Richards avait autrefois organisé, ont fait l’objet d’un nouvel examen des déclarations passées après avoir officiellement rejoint le quiz le 11 août. Comme l’a souligné Vanity Fair, la star de Big Bang Theory a déjà discuté d’une réticence de vacciner ses enfants dans un guide parental de 2012 qu’elle a écrit, intitulé Beyond the Sling.

« Nous avons pris la décision éclairée de ne pas vacciner nos enfants, mais il s’agit d’une décision très personnelle qui ne devrait être prise qu’après des recherches suffisantes, qui sont aujourd’hui à la portée de tout parent qui cherche à se renseigner sur la santé de son enfant, quelles que soient ses connaissances médicales ou statut scolaire », a écrit Bialik à l’époque.

Depuis lors, Bialik a tenté de clarifier ses opinions sur les vaccinations, tweetant en 2015 qu’elle avait ensuite immunisé ses enfants et disant à TheWrap plus tôt ce mois-ci qu’elle était entièrement vaccinée contre le covid-19. Un porte-parole a également repoussé l’idée que Bialik est un “anti-vaxxer”, se référant au mouvement marginal croissant qui reste sceptique quant à l’efficacité et à la sécurité des vaccinations, même face à des preuves accablantes et à une pandémie mondiale mortelle.

Mais c’est loin d’être le seul commentaire passé qui revient pour mordre le nouveau Jeopardy ! hôte dans le cul.

Tout en fournissant un contexte sur les avantages des accouchements à domicile pour une histoire de 2010 sur le site Web de bien-être SELF, Bialik a donné du crédit à l’idée dégoûtante que les bébés qui ne peuvent pas survivre à un accouchement naturel (par opposition à ceux qui sont livrés par une intervention chirurgicale courante connue familièrement comme un Césarienne) ne sont pas « favorisés sur le plan de l’évolution » et devraient « se passer paisiblement ».

De plus, Bialik s’est décrite comme une « fière sioniste » en 2017 alors qu’elle parlait au Huffington Post de la brutalité actuelle du peuple palestinien par Israël. Elle a en outre exprimé son soutien aux colonies israéliennes, qui ont été jugées illégales par les Nations Unies en raison du déplacement des colons israéliens du peuple palestinien de la patrie palestinienne.

Bialik a également été critiqué en 2017 pour avoir rédigé un éditorial dans le New York Times que beaucoup considéraient comme blâmant tacitement les victimes de Harvey Weinstein pour les agressions sexuelles qu’elles ont subies aux mains du producteur de film. Encore une fois, elle a repoussé cette caractérisation, affirmant que ses commentaires sur le fait de s’habiller modestement pour soi-disant éviter les agressions par des hommes avaient été mal interprétés et sortis de leur contexte.

Et enfin, beaucoup donnent à Bialik le regard de côté pour son travail en tant que porte-parole de la société de suppléments Neuriva, qui, comme Mother Jones l’a souligné plus tôt ce mois-ci, vend des « nootropiques » non prouvés qui ont déjà été critiqués par des publications comme Psychology Today comme « huile de serpent . ” Cette agitation latérale met Bialik en une compagnie aussi illustre que des hackers comme Joe Rogan, Alex Jones et Ben Shapiro.

Bien que peu de personnes signalant ces drapeaux rouges aient appelé à la démission de Bialik de Jeopardy !, beaucoup semblent considérer son embauche comme un mauvais look pour la série. Ses déclarations passées, combinées à la controverse entourant le producteur exécutif Mike Richards, ont mis le programme sur la glace avec de nombreux fans, en particulier ceux qui espéraient qu’une personnalité bien-aimée comme LeVar Burton assumerait le rôle d’hôte.

Sony Picture Television n’a pas encore commenté publiquement l’histoire de Bialik. Des rumeurs circulent maintenant sur ce précédent Jeopardy ! Le champion et consultant actuel en spectacle, Ken Jennings, est le « favori haut la main » pour entrer dans le concert principal. Jennings était l’un des nombreux hôtes invités dans les mois qui ont suivi la mort d’Alex Trebek, un groupe qui comprenait également Richards, Bialik et Burton.

Péril! la saison 38 commence le 13 septembre.